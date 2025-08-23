Szabolcsban is robbanás előtt az ingatlanpiac, de ha ilyen házat venne, könnyen belebukhat!

A 3 százalékos fix kamatozású lakáshitel szeptembertől igényelhető – akár 50 millió forintos hitelösszeggel, 10 százalékos önerővel és maximum 25 éves futamidővel. A program célcsoportja meglehetősen tág: egyedülállók, fiatal párok, családosok egyaránt igénybe vehetik, a gyermekvállalás vagy házasság nem feltétel. Az ingatlan árának négyzetméter árát maximum 1,5 millió forintban határozták meg, és lakás esetén legfeljebb 100 millió, családi ház esetén 150 millió forint lehet a vételár. Ingatlanértékesítő szakembert kérdeztünk arról, hogyan reagálnak a szabolcsi lakáspiac szereplői az új hitelre.

Senki nem tudja, pontosan hogyan alakul szeptembertől a lakáspiac, de van aki már most nem enged az irányárból

Forrás: MW-archív

Nyíregyházi lakáspiac: különböző módon reagálnak az eladók

Az Otthon Start lakáshitel kiszámítható: a futamidő végéig fix kamat, könnyű jövedelmi megfelelőség, és alacsony maximális banki díj jellemzi. Emellett egyes közszolgálati dolgozók további havi támogatást is igényelhetnek, ami a törlesztőrészletet jelentősen csökkentheti akár 11 ezer forintra is. A több mint 135 ezer eladó lakás és ház hirdetéséből 102 ezer megfelel a kritériumoknak jelenleg Magyarországon – olvasható a Magyar Nemzet cikkében, vagyis az eladásra kínált ingatlanok döntő többsége esetében igénybe lehet venni az Otthon Start hitelt. Szabolcsban is rengeteg lakásra, illetve kertes házra fel lehet venni, de tény, hogy vármegyénként, és azon belül településenként változó a helyzet. Mandula Dóra elmondta: az ingatlanárak az elmúlt évben nem igazán változtak, jelenleg 600–800 ezer forint/m² között mozognak Nyíregyházán.