2 órája
Szabolcsban is robbanás előtt az ingatlanpiac, de ha ilyen házat venne, könnyen belebukhat!
Nyíregyházi ingatlanértékesítőt kérdeztünk arról, hogyan reagálnak a vevők és előadók az új kamattámogatott kölcsön bejelentésére. Mandula Dóra szerint különböző stratégiák jellemzik a lakáspiac szereplőit.
A 3 százalékos fix kamatozású lakáshitel szeptembertől igényelhető – akár 50 millió forintos hitelösszeggel, 10 százalékos önerővel és maximum 25 éves futamidővel. A program célcsoportja meglehetősen tág: egyedülállók, fiatal párok, családosok egyaránt igénybe vehetik, a gyermekvállalás vagy házasság nem feltétel. Az ingatlan árának négyzetméter árát maximum 1,5 millió forintban határozták meg, és lakás esetén legfeljebb 100 millió, családi ház esetén 150 millió forint lehet a vételár. Ingatlanértékesítő szakembert kérdeztünk arról, hogyan reagálnak a szabolcsi lakáspiac szereplői az új hitelre.
Nyíregyházi lakáspiac: különböző módon reagálnak az eladók
Az Otthon Start lakáshitel kiszámítható: a futamidő végéig fix kamat, könnyű jövedelmi megfelelőség, és alacsony maximális banki díj jellemzi. Emellett egyes közszolgálati dolgozók további havi támogatást is igényelhetnek, ami a törlesztőrészletet jelentősen csökkentheti akár 11 ezer forintra is. A több mint 135 ezer eladó lakás és ház hirdetéséből 102 ezer megfelel a kritériumoknak jelenleg Magyarországon – olvasható a Magyar Nemzet cikkében, vagyis az eladásra kínált ingatlanok döntő többsége esetében igénybe lehet venni az Otthon Start hitelt. Szabolcsban is rengeteg lakásra, illetve kertes házra fel lehet venni, de tény, hogy vármegyénként, és azon belül településenként változó a helyzet. Mandula Dóra elmondta: az ingatlanárak az elmúlt évben nem igazán változtak, jelenleg 600–800 ezer forint/m² között mozognak Nyíregyházán.
Már most óriási az érdeklődés, milliókat spórolhatnak meg a szabolcsiak!
A szabolcsi ingatlanértékesítő arról számolt be, hogy a kamattámogatott lakáshitel bejelentése után volt olyan tulajdonos, aki 1,5–2 millió forinttal megemelte az irányárat és azóta sem enged abból. – A legnagyobb kérdés az, hogy az értékbecslők miként reagálnak – vélekedett. Különösen a vidéki ingatlanok – például vályogházak – hitelezésében lehet szűkebb a mozgástér: nem biztos, hogy a bankok vállalják a 90 százalékos finanszírozást ilyen esetekben.
Eladói és vevői dilemmák
Mandula Dóra szerint nehéz általánosítani: „ahány vevő és ingatlan, annyiféle lehetőség és elvárás.” A legjobb tanács: tájékozódni, előértékbecslést kérni, és körültekintően kalkulálni, akár eladás, akár vásárlás a cél. A 3 százalékos hitel indítása jelentősen mozgatja a helyi piacot – de az igazi változást csak hónapok múlva láthatjuk. Addig is az eladói és vevői oldal számára az alábbiakat érdemes megfontolni.
Megmutatjuk, milyen költségekkel jár a 3 százalékos lakáshitel igénylése és folyósítása
- Eladói oldal:
„Ha nem sürgős az eladás, érdemes kivárni” – a befektetési szándékkal árulók magasabb árra húzzák az értékesítést. Mások viszont inkább gyorsan értékesítenének, alacsonyabb áron, mert a fenntartási költség terheli a büdzséjüket. Egy konkrét eset: egy 39 milliós ingatlan 38 milliós ajánlatot kapott, mégsem fogadta el, mert tartja az irányárat – a tulajdonos szerint az idő majd eldönti, kinek lesz igaza. Az ingatlanértékesítő ebben az esetben az eladást javasolta.
A vásárlóknak érdemes lépni és tájékozódni – folyamatosan nő az érdeklődés, és egyes kalkulációk szerint újabb emelkedési hullám várható. A hitelválasztásnál az értékbecslés és az önerő aránya fontos: elő-értékbecslés segítségével elkerülhetők a kellemetlen meglepetések – tette hozzá a szakértő.
Indul a fesztivál, kilenc napon át sztárok váltják egymást a VIDOR színpadain
„Remélem, ezt csak viccnek szánták” – meglátták a felvásárlási árat, felháborodtak a szabolcsi gazdák
Tragikus hirtelenséggel elhunyt tűzoltót gyászolnak Beregben