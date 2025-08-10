Fényár a vízen
16 perce
Lampionos hajós felvonulás a Tiszán
Az idei lampionos hajós felvonulást augusztus 19-én rendezik meg Tiszalökön
Fotó: gotourist.hu
Nem marad el a lampionos hajós felvonulás Tiszalökön, de az idén a nemzeti ünnep előtti napon, augusztus 19-én este nyolc órakor indulnak útnak a hajók. Gyülekező 19.30-tól a Kalandpark öblében, onnan csorognak le a résztvevők szép sorban, hullámkeltés nélkül az erőművig. Ahogy mindig, a szervezők ebben az évben is terveznek valamilyen zenés produkciót a Keleti-főcsatorna torkolati mólójára, de minden olyan ötletet, véleményt meghallgatnak, amivel még hangulatosabbá tehetik a felvonulást.
