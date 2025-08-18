augusztus 18., hétfő

1 órája

Leállás az MVM-nél: nem indul újra az ügyintézés?

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is sokakat érint az MVM elhúzódó leállása.

Szon.hu
Ahogyan arról korábban is beszámoltunk, az MVM karbantartási munkálatokat végez online rendszerein, amelynek következtében szünetel az online ügyintézés. A karbantartás azonban a tervezettnél hosszabb időt vesz igénybe – ezt a társaság saját közösségi oldalán jelentette be.

„A hétvégén megkezdett munkálatok a rendszereink fejlesztését és új funkciók bevezetését szolgálják. Ügyfeleink adatbiztonsága kiemelt fontosságú számunkra, ezért úgy döntöttünk, hogy a mai napon az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobilalkalmazás sem lesz elérhető” – írta az MVM Facebook-bejegyzésében.

A szolgáltató ugyanakkor kiemelte, hogy az ügyintézés nem állt le teljesen: a személyes ügyfélszolgálati irodákban és telefonon továbbra is elérhetők az ügyintézők, így sürgős esetekben ezek az alternatív csatornák vehetők igénybe.

Az elhúzódó karbantartás különösen érzékenyen érinti a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ügyfeleket, ahol sokan az online felületet részesítik előnyben a személyes ügyintézés helyett – különösen a kisebb településeken élők számára jelenthet ez kényelmetlenséget.

Az MVM arra kér mindenkit, hogy legyen türelemmel, és ígérete szerint hamarosan új, gördülékenyebb funkciókkal tér vissza az online rendszer.

Frissítéssel jelentkezünk, amint új információ érkezik a szolgáltatás újraindításáról.

 

