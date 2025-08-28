Könnyeket csalt szemükbe a látvány – sokan nosztalgiáztak a lebontott szabolcsi diszkóról (fotók)

Sokan nosztalgiáztak a lebontott diszkóról: szerdán beszámoltunk róla, hogy elkezdődött a legendás Tisza-parti Nádas Disco bontása Gergelyiugornyán. Az emlékeket viszont nem veheti el senki.

Sokan nosztalgiáztak a lebontott diszkóról

Fotók: Bodnárné Varga Éva

Egy korszak véget ért: a lebontott diszkó nosztalgiahullámot indított

A lesújtó hír és bontásról készült szomorú fotósorozat hatására rengetegen kezdtek el nosztalgiázni az ikonikus szórakozóhelyről.

