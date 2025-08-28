3 órája
Könnyeket csalt szemükbe a látvány – sokan nosztalgiáztak a lebontott szabolcsi diszkóról (fotók)
Megtöltötte sokak szívét a fájdalom. A lebontott diszkó könnyet csalt mindenki szemébe.
Sokan nosztalgiáztak a lebontott diszkóról: szerdán beszámoltunk róla, hogy elkezdődött a legendás Tisza-parti Nádas Disco bontása Gergelyiugornyán. Az emlékeket viszont nem veheti el senki.
Egy korszak véget ért: a lebontott diszkó nosztalgiahullámot indított
A lesújtó hír és bontásról készült szomorú fotósorozat hatására rengetegen kezdtek el nosztalgiázni az ikonikus szórakozóhelyről.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ahol egykor ezrek buliztak: lebontják Szabolcs vármegye ikonikus szórakozóhelyét - fotók!
Bontják a Nádast GergelyiugornyánFotók: Bodnárné Varga Éva
DJ Leslie p. is megemlékezett róla Facebook-oldalán. A poszthoz feltöltött néhány saját fotót is:
Szomorú ezt látni! Többen is küldtétek,hogy lebontják! Itt nőttem fel és diszkóztam Dj Attila Vass-al évekig, amikor még a csúcson volt a hely! Szívügyünk volt akkor!
–írta a bejegyzésben
A sorok láttán sokan kezdtek nosztalgiázni:
Szívből sajnálom, hogy így alakult. Fiatalságunk legszebb éveit buliztuk ott végig. A szép emlékeket míg élünk a szívünkben fogjuk hordozni! Nekem még az esküvőm is a Tisza parton volt, mert ott ismerkedtünk meg a Férjemmel. Az egy teljesen más korszak volt, sajnálom, hogy a gyerekeim ezt már nem élhetik át.
Szakmunkásként Pestről lejártunk kenuzni a Tiszára. Fantasztikus bulik voltak.
S hány ilyen DISCO lett az enyészeté? Csak itt a környékemen 4-et tudok mondani. Olyan is van ahol zenélgettem én is. Sajnos ez van! Pedig sok sok örömöt, szerelmet, jó kedvet és barátságokat őriztek e helyek.
–írták a kommentelők a poszt alá
Az épület harminc évvel ezelőtt még csak egy egyszerű zöldségesként kezdte pályafutását, ám az évek során többször átalakították, míg végül megszületett a legendás „Nádas Disco”. A fénytől vibráló diszkógömbök, az éjszakába nyúló dallamok és a több ezres tömeg emelték a helyet a gergelyiugornyai nyár egyik kötelező állomásává.
Bár a tánctér már üres, és a fények kialudtak, a Nádas Disco hangulata és a vele töltött nyarak emléke örökre élni fog.
Gólyák szálltak a dombrádi bulifészekbe! Ott voltunk! (fotókkal)
Csavarnak egy jó nagyot a szabolcsi buszmenetrenden, listán az érintett járatok