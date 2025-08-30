56 perce
Egy kisebb falu árát kérik el Nyíregyháza legdrágább telkéért, a lottónyeremény sem lenne elég rá
Elképesztő, hogy milyen luxusházakat árulnak vármegyénkben, egyes ajánlatok minden fantáziánkat túlszárnyalják. Legdrágább ingatlan Nyíregyházán több, mint félmilliárd forintba kerül. Aki erre pályázik, nem csupán helyet, hanem státuszt is vásárol.
– Képzeld, olyan ingatlant árulnak Nyíregyházán, hogy a lottóötös is kevés lenne rá!– akár egy kabaréjelenetben is elhangozhatna a mondat és nagyot nevetnénk rajta, azonban ez nem mese, hanem valóság!
Legdrágább ingatlan Nyíregyházán: kertvárosi övezetben épült
Az elmúlt években különösen a fővárosban és a nagyobb városokban sorra épülnek prémiumkategóriás ingatlanok, melyek százmilliókat érnek. S ami még meglepőbb: van, aki ki is fizeti az árát.
A vásárlók egyre inkább olyan otthonokat keresnek, amelyek nemcsak stílusosak, hanem fenntarthatóak és személyre szabottak is. A fenntarthatóság jegyében az energiahatékony megoldások, mint a napelemek és az intelligens épületirányítási rendszerek már alapfelszereltségnek számítanak ezekben az épületekben. Emellett a személyre szabható belső terek és a multifunkcionális helyiségek, például otthoni irodák vagy wellness-részlegek is megtalálhatók a prémium plusz kategóriás otthonokban, melyeket borsos négyzetméteráron értékesítenek.
A nyíregyházi ingatlanpiac is összetett képet mutat, a lakáshirdetések között minden megtalálható: az átlagos állapotú, a felújított, valamint a prémium minőség is, sőt, ezek mellett fel -felbukkannak igazi „nagyvadak", amiket az átlagember joggal sorol a luxusrezidencia kategóriába, mert csak álmodozhat róluk. Kíváncsiak voltunk, mennyit kérnek el a legdrágábbakért.
Az ingatlan.com nyilvántartása szerint Nyíregyházán a legdrágább ingatlan egy kertvárosi családi ház, melynek lakóterülete 600 négyzetméter. A hirdetési ára: 530 millió forint.
Nézzük, mit nyújt a több, mint félmilliárdos komfortos prémium kivitelben épült otthon!
Panorámás kilátást. A telek és a kert hatalmas, automata öntözőrendszerrel ellátott, 50 m²-es filagóriával, árnyékolóval, hangulatos kerti világítással. Több terasz is biztosítja a kényelmet a reggeli kávézáshoz, napozáshoz vagy baráti összejövetelekhez. Az udvarban egy 8x4 méteres, karbonszál-erősítésű, kompozit technológiás, öntisztító medencében lehet csobbanni. A lakótér földszintjén egy amerikai konyhás nappali (100 m²), külön lakrész 2 hálószobával, nappalival és fürdővel, gardrób, háztartási helyiség, mosókonyha, vendég-WC. Az emeleten 2 hálószoba, fürdőszoba, tágas gardróbszoba, több terasz, valamint egy szeparált tetőterasz található. Igazi luxuslakás, több generáció együttélésére is alkalmas otthon.
A hirdetési portálon egyébként 885 lakást, 1005 családi házat, valamint 182 eladó telket találtunk.
Nemrégiben ettől az 530 milliós háztól még drágább ingatlant is árultak Nyíregyháza sóstói városrészén, tudtuk meg a helyi értékesítőktől, azonban a piac gyorsan pörög, s ami ma a legdrágább, holnap lehet, hogy már nem számít annak.
Luxusház, méregdrága telek
No, de ha van luxusház, akkor miért is ne lenne olyan telek Nyíregyházán, ami árban túlszárnyalja a legextravagánsabban megépült lakóépületet is.
– Örökösföld kedvelt családi házas részén eladó egy 16 ezer 700 négyzetméteres telek 900 millió forintért. A teljes közmű kiépített a telken belül, illetve villany az aszfaltozott utcában található. Több irányból is megközelíthető az üresen álló terület. S, ami igazán egyedivé teszi, hogy egy tó is található az ingatlanon
– részletezte Bákány Zsoltné Edina, az Otthon Centrum értékesítője, és ő is konstatálta, hogy a most szombati telitalálatos ötöslottó-szelvényre 770 milliót fizetnek, s ez sovány lenne erre a nyíregyházi telekre.
Borsos árú luxus kivitelben épült ingatlanok
Borsos árú ingatlanokat Kisvárdán is kínálnak eladásra, igaz, a nullák száma a szerződésen kicsit barátságosabban mutat, de még így is mélyen a zsebbe kell nyúlnia annak, aki szemet vet egy prémium kategóriás ingatlanra. Nem kevesebb, mint 160 millió forint a kikiáltási ára Kisvárdán egy családi háznak a város központjában, az ingatlan dupla telken helyezkedik el, már megjelenésében is elegáns, az épületkomplexum magába foglal egy 160 m²-es lakórészt, ahol tágas nappali-étkező-konyha, 4 hálószoba, fürdőszoba, mosókonyha, terasz és egy két állásos garázs kapott helyet. A pihenést úszómedence, szaunák szolgálják, mely egy 125 m²-es külön épületben közvetlen átjárással érhető el.
Elemzők szerint a luxusingatlan-piac Magyarországon dinamikusan fejlődik, különösen Budapest belvárosában és a budai hegyekben, s a kereslet továbbra is erős.
