Egy kisebb falu árát kérik el Nyíregyháza legdrágább telkéért, a lottónyeremény sem lenne elég rá

– Képzeld, olyan ingatlant árulnak Nyíregyházán, hogy a lottóötös is kevés lenne rá!– akár egy kabaréjelenetben is elhangozhatna a mondat és nagyot nevetnénk rajta, azonban ez nem mese, hanem valóság!

Legdrágább ingatlan Nyíregyházán Forrás: ingatlan.com

Legdrágább ingatlan Nyíregyházán: kertvárosi övezetben épült

Az elmúlt években különösen a fővárosban és a nagyobb városokban sorra épülnek prémiumkategóriás ingatlanok, melyek százmilliókat érnek. S ami még meglepőbb: van, aki ki is fizeti az árát.

A vásárlók egyre inkább olyan otthonokat keresnek, amelyek nemcsak stílusosak, hanem fenntarthatóak és személyre szabottak is. A fenntarthatóság jegyében az energiahatékony megoldások, mint a napelemek és az intelligens épületirányítási rendszerek már alapfelszereltségnek számítanak ezekben az épületekben. Emellett a személyre szabható belső terek és a multifunkcionális helyiségek, például otthoni irodák vagy wellness-részlegek is megtalálhatók a prémium plusz kategóriás otthonokban, melyeket borsos négyzetméteráron értékesítenek.

A nyíregyházi ingatlanpiac is összetett képet mutat, a lakáshirdetések között minden megtalálható: az átlagos állapotú, a felújított, valamint a prémium minőség is, sőt, ezek mellett fel -felbukkannak igazi „nagyvadak", amiket az átlagember joggal sorol a luxusrezidencia kategóriába, mert csak álmodozhat róluk. Kíváncsiak voltunk, mennyit kérnek el a legdrágábbakért.

Az ingatlan.com nyilvántartása szerint Nyíregyházán a legdrágább ingatlan egy kertvárosi családi ház, melynek lakóterülete 600 négyzetméter. A hirdetési ára: 530 millió forint.

Nézzük, mit nyújt a több, mint félmilliárdos komfortos prémium kivitelben épült otthon!

Panorámás kilátást. A telek és a kert hatalmas, automata öntözőrendszerrel ellátott, 50 m²-es filagóriával, árnyékolóval, hangulatos kerti világítással. Több terasz is biztosítja a kényelmet a reggeli kávézáshoz, napozáshoz vagy baráti összejövetelekhez. Az udvarban egy 8x4 méteres, karbonszál-erősítésű, kompozit technológiás, öntisztító medencében lehet csobbanni. A lakótér földszintjén egy amerikai konyhás nappali (100 m²), külön lakrész 2 hálószobával, nappalival és fürdővel, gardrób, háztartási helyiség, mosókonyha, vendég-WC. Az emeleten 2 hálószoba, fürdőszoba, tágas gardróbszoba, több terasz, valamint egy szeparált tetőterasz található. Igazi luxuslakás, több generáció együttélésére is alkalmas otthon.