Rakétatámadás Szabolcstól 30 kilométerre – a légicsapás mindent megváltoztat
Rakéták csapódtak egy munkácsi gyárba. A légitámadás mindent megváltoztatott Kárpátalján, ami Ukrajnában eddig a béke szigete volt. Csak a béke jelenthet megoldást a konfliktusra.
A magyar határól alig több mint 30 kilométerre légitámadás érte Munkács egyik vállalatát augusztus 21-én éjszaka – közölte a Munkácsi Városi Tanács. Kárpátalján 2 óra 49 perckor hirdettek légiriadót rakétatámadás veszélye miatt. A támadás következtében tűz keletkezett egy raktárhelyiségben. Tizenketten megsérültek, öten kórházi kezelés alatt állnak.
A Munkácsot ért légitámadás mindent megváltoztatott
A délelőtt Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség! Mindenkinek, minden erejével azon kell dolgoznia, hogy minél előbb létrejöjjön a háborút lezáró békemegállapodás! Csak így lehet elejét venni a további vérontásnak és pusztításnak – reagált közösségi oldalán a támadásra Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
– Kárpátalja volt a háború kitörése óta a legnyugodtabb régió Ukrajnába, a csütörtök hajnali támadás ezt változtatta meg, rendkívül veszélyes esemény történt
– mondta el portálunknak Brenzovics László. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke hozzáfűzte, hogy az amerikai tulajdonú cég épületét ért támadásban 12-en sebesültek meg, két embernek súlyos az állapota. Hozzátette: eddig nem kellett légiriadót elrendelni, nem volt kijárási tilalom, éppen emiatt a keleti megyékből sokan költöztek Kárpátaljára. A térségben most érezhetően nőtt az emberekben a félelem, megtörténhet, hogy sokan döntenek úgy, hogy elhagyják az országot és külföldre költöznek.
– Csak a tárgyalás és csak a béke jelenthet erre a konfliktusra megoldást – vélekedett Brenzovics László, aki pozitívan értékeli, hogy legalább már a tárgyalások elkezdődtek, bár szerinte nehéz folyamat lesz a háború lezárása.
Belső Ukrajnából tízezrek menekültek Kárpátaljára, mert az a béke szigete volt
– Sajnos, amitől tartottunk, bekövetkezett. Kárpátalját eddig, hála kormányunk politikájának, nem érte komoly támadás, a béke szigete volt Ukrajnában. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy több mint háromszázezer belső ukrajnai menekült érkezett oda, többségük le is telepedett. Nem tudjuk, hogy véletlen volt-e a munkácsi támadás (bár nem valószínű), vagy a háború további eszkalálódását jelenti-e immár határunkhoz közelebb. Mindenki várja a békét, a sikeres tárgyalást, a két- vagy háromoldalú megállapodást, hogy legyen vége ennek a rémálomnak. A második világháború után születtem, nem gondoltam, hogy még az életemben ilyen öldöklés forduljon elő Európában – reagált érdeklődésünkre Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumi elnöke és a Rákóczi Szövetség nyíregyházi szervezetének elnöke.
– Amikor kitört a háború eldöntöttük, hogy nem akarunk a fegyverek és a félelem árnyékában élni, így Kárpátaljáról átköltöztünk Magyarországra. Nyíregyházán munkát, békét és biztonságot találtunk. A gyermekünk óvodába jár, a feleségem és én is a saját szakmánkban tudtunk elhelyezkedni. Megállapodtunk itt, s már nem is szeretnénk visszatérni Kárpátaljára, legfeljebb csak látogatóba, igaz én nem mehetek még – mondta portálunknak G. Mihály, akinek nagyon sok beregszászi, munkácsi ismerőse és barátja él ma Magyarországon. A fiatal édesapa hozzátette: aggódva figyelik a híreket, ahogy egyre nyugatabbra tolódik a háború, a Munkácsot ért rakétatámadás híre hamar eljutott hozzájuk is, ez különösen fájó számukra, hiszen a város kórházában született a kislányunk. – Abban bízunk, lesz megállapodás, ami a tűzszünetről és a békéről szól, s végre véget érhet a háború – adott reményének hangot a fiatalember.
