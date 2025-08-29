augusztus 29., péntek

Reggeli

2 órája

Vigyázz, mit eszel reggelire! Mutatjuk, melyek a legrosszabb reggelik, amiket érdemes elkerülni

Címkék#szénhidrát#cukor#péksütemény

Nem mindegy, milyen napindító étellel kezdjük a napot. Összegyűjtöttük, melyek a legrosszabb reggelik, amiktől hiába érzed jóllakottnak magad, valójában nem táplálnak.

Szon.hu

Édes péksüti, lekváros pirítós, gabonapehely... Vajon melyek a legrosszabb reggelik, amiket érdemes elkerülni?

Legrosszabb reggelik, étkezés
Vajon melyek a legrosszabb reggelik, amiket érdemes elkerülni?
Fotó: joe samy / Forrás:  Illusztráció: Shutterstock

A szakértők szerint a nap legelső étkezése a legfontosabb. Nem érdemes kihagyni, de nem mindegy, hogy mit fogyasztunk. A legrosszabb reggelik becsapósak, hamar elkészülnek, nagyon finomak és jól is laksz velük. Ezek azonban hosszú távon nem tesznek jót az egészségnek – olvasható a ripost.hu oldalon.

A tökéletes reggeli étkezés ugyanis akkor a legjobb, ha sok tápanyagot tartalmaz:

  • rostok
  • fehérjék
  • és egészséges szénhidrátokat tartalmaz.

Nagyon sok népszerű reggeli csupán cukrot és szénhidrátot tartalmaz, melyek megemelik a vércukorszintet ami egy pár óra elteltével gyorsan vissza is esik. Ami nem csak elhízáshoz, de hosszú távon inzulinrezisztencia és cukorbetegség kialakulásához is vezethet.

Összegyűjtöttük, melyek a legrosszabb reggelik, amiket érdemes elkerülni

1. A pirítós kenyér lekvárral

Hm... milyen finom is a teával, vagy a kávéval. Friss, ropogós pirított kenyér és a finom gyümölcslekvár együttese sokak kedvence. Sajnos ugyanaz a helyzet ezzel a finom csábító reggelivel, mit a péksüteménnyel, kevés a tápanyag van benne rengeteg cukor, és sok-sok szénhidrát.

2. Rossz hírünk van, a legrosszabbak között a gabonapelyhek

Milyen gyorsan kész van, csak egy kis tejjel összekeveri az ember és már lehet enni is. Minden korosztály szereti, finom,  édes az íze. Ezek a reggelizőpelyhek azonban igazi kalóriabombák. Többségük puffasztott , gyorsabban felszívódnak, így garantáltan éhségrohamokat okoz kora délelőtt.

3. Ízesített joghurtok

Tény, hogy a joghurt egészséges, de csak ha natúr, vagy görög, mert ezek nem tartalmaznak hozzáadott cukrot, ízesítőszereket. Sok fehérjét viszünk be vele a szervezetbe ami reggelire jó ötlet, viszont érdemes megnézni, milyen összetevői vannak az ízesített joghurtnak, mielőtt megvennénk. Friss, vagy fagyasztott gyümölccsel a legtutibb, de egy kiskanál mézzel még meg is lehet bolondítani.

4. Édes péksütik 

melyekhez nagyon népszerűek reggelire.  Könnyen hozzájutunk, csábító a kinézetük, finomak és tele vannak energiával. Csakhogy tápanyagot, vitaminokat és ásványi anyagokat szinte egyáltalán nem tartalmaznak. Viszont sok-sok kalória van bennük, a cukorról és a szénhidrátról nem is beszélve. Nem kell lemondanunk róla, inkább fogyasszuk a nap másik szakaszában. 

A tökéletes reggeli táplál, nemcsak eltelít

De akkor mit érdemes reggelire enni? Válassz például tojást, teljes kiőrlésű pékárukat, zabot és zöldségeket, gyümölcsöket. Ezzel egészen délig biztosítod az energiát a szervezetednek, vagyis garantált, hogy nem fogsz megéhezni délelőtt – és a vitaminkészleteidet is feltöltheted egy ilyen reggelivel.

