Vigyázz, mit eszel reggelire! Mutatjuk, melyek a legrosszabb reggelik, amiket érdemes elkerülni

Vajon melyek a legrosszabb reggelik, amiket érdemes elkerülni?

A szakértők szerint a nap legelső étkezése a legfontosabb. Nem érdemes kihagyni, de nem mindegy, hogy mit fogyasztunk. A legrosszabb reggelik becsapósak, hamar elkészülnek, nagyon finomak és jól is laksz velük. Ezek azonban hosszú távon nem tesznek jót az egészségnek – olvasható a ripost.hu oldalon.

A tökéletes reggeli étkezés ugyanis akkor a legjobb, ha sok tápanyagot tartalmaz: rostok

fehérjék

és egészséges szénhidrátokat tartalmaz.

Nagyon sok népszerű reggeli csupán cukrot és szénhidrátot tartalmaz, melyek megemelik a vércukorszintet ami egy pár óra elteltével gyorsan vissza is esik. Ami nem csak elhízáshoz, de hosszú távon inzulinrezisztencia és cukorbetegség kialakulásához is vezethet.

Összegyűjtöttük, melyek a legrosszabb reggelik, amiket érdemes elkerülni

1. A pirítós kenyér lekvárral

Hm... milyen finom is a teával, vagy a kávéval. Friss, ropogós pirított kenyér és a finom gyümölcslekvár együttese sokak kedvence. Sajnos ugyanaz a helyzet ezzel a finom csábító reggelivel, mit a péksüteménnyel, kevés a tápanyag van benne rengeteg cukor, és sok-sok szénhidrát.

2. Rossz hírünk van, a legrosszabbak között a gabonapelyhek

Milyen gyorsan kész van, csak egy kis tejjel összekeveri az ember és már lehet enni is. Minden korosztály szereti, finom, édes az íze. Ezek a reggelizőpelyhek azonban igazi kalóriabombák. Többségük puffasztott , gyorsabban felszívódnak, így garantáltan éhségrohamokat okoz kora délelőtt.

3. Ízesített joghurtok

Tény, hogy a joghurt egészséges, de csak ha natúr, vagy görög, mert ezek nem tartalmaznak hozzáadott cukrot, ízesítőszereket. Sok fehérjét viszünk be vele a szervezetbe ami reggelire jó ötlet, viszont érdemes megnézni, milyen összetevői vannak az ízesített joghurtnak, mielőtt megvennénk. Friss, vagy fagyasztott gyümölccsel a legtutibb, de egy kiskanál mézzel még meg is lehet bolondítani.