Megnézné az augusztus 20-ai tűzijátékot? Mutatjuk, hogy milyen forgalmi akadályokra kell számítani ha autóval érkezik!

Ahogy arról folyamatosan beszámolunk, sok helyen van torlódás a sztrádán, de a közlekedést újabb és újabb forgalmi akadályok nehezítik. Akik a tűzijáték miatt a főváros felé szeretnének menni az M3-as autópálya előnyeit kihasználva, érdemes előre informálódni a forgalomkorlátozásokról. Könnyítésül összeszedtük a várható forgalmi akadályokat.

Forgalomkorlátozások az M3-as autópálya szakaszain

Fotó: MKIF Zrt.

M3-as autópálya felújítása

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. végzi a már megépült gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását, valamint az újonnan épülő szakaszok tervezését, fejlesztését, építését. Tájékoztatásuk szerint összeszedtük a jelenlegi munkálatokat is az M3-as autópályán.

Vásárosnamény felé a 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.

Vásárosnamény irányába az 53-as és az 56-os km között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható. Vásárosnamény felé, az 54-es km-nél, a Hatvan-nyugat csomópontban a felhajtóág még zárva van, de a lehajtás már lehetséges, így elérhető a 21-es főút is.

A Tisza-híd közelében, a Budapest felé tartó oldalon, a 167-es és a 169-es km között madárvédő falat cserélnek, emiatt csak a belső sáv járható.

Nyíregyháza térségében augusztus végéig tartanak az aszfaltozási munkák. A 233-as és a 238-as km között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Vásárosnamény felé vezető oldalon, egy-egy sávon halad.

Természetesen a lezárások, munkavégzések időpontjai az időjárástól, a logisztikai szervezésektől és egyéb más külső körülményektől függően módosulhatnak.

Akik pedig a házi kedvenceiket nem szeretnék magukkal vinni, hiszen az ünnepi tűzijáték látványos élmény az embereknek, de az állatok számára komoly stresszt, sőt sokkhatást okoz. Itt olvashat néhány tanácsot, hogy biztonságban és nyugalomban tudja a tűzijáték idejére a kutyáját.