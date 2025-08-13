augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

32°
+32
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kábult motoros

1 órája

Zombiként repesztett az M3-ason a betépett motoros, durva, hogy viselkedett a fináncokkal

Címkék#kristály#m3 autópálya#sztráda

Túl gyors volt ahhoz, hogy józan legyen – kristályt fogyasztott egy motoros a sztrádán. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M3-as autópálya egyik szakaszáról terelték le.

Szon.hu
Zombiként repesztett az M3-ason a betépett motoros, durva, hogy viselkedett a fináncokkal

Kristályt fogyasztott az M3-as autópályán száguldozó motoros

Fotó: NAV

A pénzügyőrök a sztráda egyik pihenőjében tartottak ellenőrzést, amikor a belső sávban egy motorkerékpáros extrém sebességgel haladt el mellettük. Az egyenruhások figyelmét nemcsak a tempó, hanem a veszélyes vezetési stílus is felkeltette az M3-as autópálya egyik szakaszán, ezért úgy döntöttek, hogy a következő lehetőségnél intézkednek a motorossal szemben. 

M3-as autópálya, drog hatása alatt motorozott
Kábítószer gyanús anyagot találtak a motorosnál, akit az M3-as autópálya egyik szakaszán füleltek le
Fotó: NAV

M3-as autópálya: kiszúrták a drogos motorost

A magyar férfi már az ellenőrzés ténye ellen is agresszívan lépett fel, és együttműködni sem nagyon akart. A járőrök felszólították a jogkövető magatartásra, majd rákérdeztek, hogy bódítószer hatása alatt áll-e. A férfi beismerte, hogy előző éjjel úgynevezett „kristály” nevű kábítószert fogyasztott - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága. Közleményükben leírják, hogy az egyenruhások ezután átvizsgálták a férfi hátizsákját is, amiből néhány grammnyi kábítószergyanús anyag és két üvegpipa került elő. A 39 éves férfit további intézkedésre átadták a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak, akik az esetet bűntetőeljárás keretében vizsgálják. A Bevetési Igazgatóság közúti jelenléte nemcsak jövedéki jogsértések felderítésében meghatározó, olykor-olykor a pénzügyőrök olyan eseteknél is helytállnak, amelyek túlmutatnak a klasszikus feladatokon.

Figyelem! Magyarországon mennyiségtől függetlenül tilos a kábítószer előállítása, terjesztése és használata.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu