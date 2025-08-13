Zombiként repesztett az M3-ason a betépett motoros, durva, hogy viselkedett a fináncokkal

A pénzügyőrök a sztráda egyik pihenőjében tartottak ellenőrzést, amikor a belső sávban egy motorkerékpáros extrém sebességgel haladt el mellettük. Az egyenruhások figyelmét nemcsak a tempó, hanem a veszélyes vezetési stílus is felkeltette az M3-as autópálya egyik szakaszán, ezért úgy döntöttek, hogy a következő lehetőségnél intézkednek a motorossal szemben.

Kábítószer gyanús anyagot találtak a motorosnál, akit az M3-as autópálya egyik szakaszán füleltek le

Fotó: NAV

M3-as autópálya: kiszúrták a drogos motorost

A magyar férfi már az ellenőrzés ténye ellen is agresszívan lépett fel, és együttműködni sem nagyon akart. A járőrök felszólították a jogkövető magatartásra, majd rákérdeztek, hogy bódítószer hatása alatt áll-e. A férfi beismerte, hogy előző éjjel úgynevezett „kristály” nevű kábítószert fogyasztott - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága. Közleményükben leírják, hogy az egyenruhások ezután átvizsgálták a férfi hátizsákját is, amiből néhány grammnyi kábítószergyanús anyag és két üvegpipa került elő. A 39 éves férfit további intézkedésre átadták a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak, akik az esetet bűntetőeljárás keretében vizsgálják. A Bevetési Igazgatóság közúti jelenléte nemcsak jövedéki jogsértések felderítésében meghatározó, olykor-olykor a pénzügyőrök olyan eseteknél is helytállnak, amelyek túlmutatnak a klasszikus feladatokon.