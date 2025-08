Ez hihetetlen! Még mindig tart az őskáosz az M3-as autópályán! Jól fontolja meg, hogy mikor indul útnak!

Ahogy arról folyamatosan beszámolunk, sok helyen van torlódás a sztrádán, a közlekedést újabb és újabb forgalmi akadályok nehezítik. Akik a főváros felé vagy akár az országhatár felé szeretnének menni az M3-as autópálya előnyeit kihasználva, gyakran találkozhatnak hátrányokkal is. Összeszedtük, hol lehet számítani forgalomkorlátozásokra.

Még tart az M3-as autópálya felújítása több szakaszon is

Fotó: útinform.hu

Az idén 2,2 millió négyzetméteren újul meg a sztráda. A karbantartási munkálatok miatt komoly forgalmi fennakadások várhatók az M3-as autópálya több szakaszán is. Ezért érdemes korábban elindulni, előre tájékozódni, és legalább egy félóra plusz utazási idővel számolni. Forgalomkorlátozások az M3-as autópályán mindkét menetirányát érintik, közölte a MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., és felhívták arra is a figyelmet, hogy a munkaterületeknél 60 kilométer per órás sebességkorlátozás lép életbe, egyes szakaszokon pedig váltakozva zárják majd le a külső és belső sávokat.

M3-as autópálya forgalomkorlátozásai

Mivel munkálatok több helyszínen is vannak, ezért az Útinform információja alapján összeszedtük, hogy hol és meddig kell számítani forgalmi akadályra az M3-as autópályán.