Forgalomkorlátozás

2 órája

Végre jó hír az M3-as autópályán közlekedőknek, de nem érdemes nagyon előre örülni!

Címkék#m3 autópálya#sáv#csomópontban#munkálatok

Csomópontlezárások, sáveltolások lassítják a forgalmat karbantartási munkálatokat miatt a sztrádán már hónapok óta. Az M3-as autópálya több szakaszán is kell forgalomkorlátozásra számítani, de van ahol ma véget ér.

Szon.hu
Végre jó hír az M3-as autópályán közlekedőknek, de nem érdemes nagyon előre örülni!

Az M3-as autópálya szakaszait folyamatosan felújítják

Fotó: MW-archív

Ahogy arról folyamatosan beszámolunk, sok helyen van torlódás a sztrádán, de a közlekedést újabb és újabb forgalmi akadályok nehezítik, és vannak amelyek közben elkészülnek. Akik a főváros felé vagy akár az országhatár felé szeretnének menni az M3-as autópálya előnyeit kihasználva, érdemes előre informálódni a forgalomkorlátozásokról. Könnyítésül összeszedtük a munkálatok befejezésének időpontjait.

M3-as autópálya
Jelenlegi munkáltok az M3-as autópálya több szakaszán
Fotó: útinform.hu

M3-as autópálya felújítása

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. végzi a már megépült gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását, valamint az újonnan épülő szakaszok tervezését, fejlesztését, építését. Tájékoztatásuk szerint ma befejeznek két szakasz felújítását is, de mutatjuk a jelenlegi munkálatokat is az M3-as autópályán. 

  • Vásárosnamény felé, a 38-as és a 45-ös km között új terelést építettek ki, a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható
  • Vásárosnamény irányába az 53-as és az 56-os km között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható. A Hatvan-nyugat csomópont felhajtóágát is lezárták
  • a Tisza-híd közelében, a Budapest felé tartó oldalon a 171-es és a 169-es km között madárvédő falat cserélnek, emiatt csak a belső sáv járható
    Polgár térségében dolgoznak, emiatt Vásárosnamény felé a 176-os és a 178-as km között lezárták a külső sávot, csak a belső sávon halad a forgalom
  • Nyíregyháza térségében augusztus végéig tartanak az aszfaltozási munkák. A 233-as és a 238-as km között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Vásárosnamény felé vezető oldalon, egy-egy sávon halad. A főváros irányába, a Nagykállói úti csomópont, illetve a 403-as főúti csomópont le- és felhajtó ága sem használható
  • hídépítési munkák miatt lezárták a főváros felé vezető oldalon, a Vaja-Mátészalka csomópontban a belső sávot a 269-es és a 267-es km között. 

Na, de meddig tartanak ezek a munkálatok? Az MKIF tájákoztatása alapján:

Augusztus 8-án ér véget: 

  • az országhatár felé vezető oldalon a 167-168-as km-nél a forgalomkorlátozás
  • a főváros felé vezető oldalon pedig a 173-175-ös km közötti szakaszt fejezik be

Augusztus 10-én ér véget:

  • a főváros felé vezető oldalon a 169-174-es km közötti szakaszt fejezik be, addig a Polgár pihenőhely is le van zárva

Augusztus 12-én ér véget:

  • az országhatár felé vezető oldalon a 177-es km-nél a forgalomkorlátozás

Augusztus 19-én ér véget:

  • a főváros felé vezető oldalon a 167-169-as km-nél a forgalomkorlátozás
  • a főváros felé vezető oldalon a 233-235-ös km közötti szakaszt fejezik be, addig a Nyíregyháza-Kelet csomópont is le van zárva

Augusztus 28-án ér véget:

  • mindkét oldalon az 54-55 km-nél a forgalomkorlátozás, addig a hatvani csomópont is le van zárva

Szeptember 9-én ér véget:

  • mindkét oldalon az 40-45 km-nél a forgalomkorlátozás

Természetesen a lezárások, munkavégzések időpontjai az időjárástól, a logisztikai szervezésektől és egyéb más külső körülményektől függően módosulhatnak.

 

