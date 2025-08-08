2 órája
Végre jó hír az M3-as autópályán közlekedőknek, de nem érdemes nagyon előre örülni!
Csomópontlezárások, sáveltolások lassítják a forgalmat karbantartási munkálatokat miatt a sztrádán már hónapok óta. Az M3-as autópálya több szakaszán is kell forgalomkorlátozásra számítani, de van ahol ma véget ér.
Az M3-as autópálya szakaszait folyamatosan felújítják
Fotó: MW-archív
Ahogy arról folyamatosan beszámolunk, sok helyen van torlódás a sztrádán, de a közlekedést újabb és újabb forgalmi akadályok nehezítik, és vannak amelyek közben elkészülnek. Akik a főváros felé vagy akár az országhatár felé szeretnének menni az M3-as autópálya előnyeit kihasználva, érdemes előre informálódni a forgalomkorlátozásokról. Könnyítésül összeszedtük a munkálatok befejezésének időpontjait.
M3-as autópálya felújítása
A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. végzi a már megépült gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását, valamint az újonnan épülő szakaszok tervezését, fejlesztését, építését. Tájékoztatásuk szerint ma befejeznek két szakasz felújítását is, de mutatjuk a jelenlegi munkálatokat is az M3-as autópályán.
- Vásárosnamény felé, a 38-as és a 45-ös km között új terelést építettek ki, a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható
- Vásárosnamény irányába az 53-as és az 56-os km között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható. A Hatvan-nyugat csomópont felhajtóágát is lezárták
- a Tisza-híd közelében, a Budapest felé tartó oldalon a 171-es és a 169-es km között madárvédő falat cserélnek, emiatt csak a belső sáv járható
Polgár térségében dolgoznak, emiatt Vásárosnamény felé a 176-os és a 178-as km között lezárták a külső sávot, csak a belső sávon halad a forgalom
- Nyíregyháza térségében augusztus végéig tartanak az aszfaltozási munkák. A 233-as és a 238-as km között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Vásárosnamény felé vezető oldalon, egy-egy sávon halad. A főváros irányába, a Nagykállói úti csomópont, illetve a 403-as főúti csomópont le- és felhajtó ága sem használható
- hídépítési munkák miatt lezárták a főváros felé vezető oldalon, a Vaja-Mátészalka csomópontban a belső sávot a 269-es és a 267-es km között.
Na, de meddig tartanak ezek a munkálatok? Az MKIF tájákoztatása alapján:
Augusztus 8-án ér véget:
- az országhatár felé vezető oldalon a 167-168-as km-nél a forgalomkorlátozás
- a főváros felé vezető oldalon pedig a 173-175-ös km közötti szakaszt fejezik be
Augusztus 10-én ér véget:
- a főváros felé vezető oldalon a 169-174-es km közötti szakaszt fejezik be, addig a Polgár pihenőhely is le van zárva
Augusztus 12-én ér véget:
- az országhatár felé vezető oldalon a 177-es km-nél a forgalomkorlátozás
Augusztus 19-én ér véget:
- a főváros felé vezető oldalon a 167-169-as km-nél a forgalomkorlátozás
- a főváros felé vezető oldalon a 233-235-ös km közötti szakaszt fejezik be, addig a Nyíregyháza-Kelet csomópont is le van zárva
Augusztus 28-án ér véget:
- mindkét oldalon az 54-55 km-nél a forgalomkorlátozás, addig a hatvani csomópont is le van zárva
Szeptember 9-én ér véget:
- mindkét oldalon az 40-45 km-nél a forgalomkorlátozás
Természetesen a lezárások, munkavégzések időpontjai az időjárástól, a logisztikai szervezésektől és egyéb más külső körülményektől függően módosulhatnak.
