Torlódás az M3-as autópályán - jobb ha erre felkészülsz!
Ma sem könnyű az M3-ason közlekedni, nagy türelemre van szükség az autósoknak.
Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Bag térségében aszfaltoznak. A 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. A munkavégzés előtt a forgalom lassul, szakaszosan torlódik, közölte az utinform.hu.
Csomópontlezárások, sáveltolások lassítják a forgalmat karbantartási munkálatokat miatt a sztrádán már hónapok óta. Az M3-as autópálya több szakaszán is kell forgalomkorlátozásra számítani.
Óriási erővel ütközött két személyautó tegnap délután Nyíregyházán a Kosbor utca és a Mérleg utca kereszteződésében. A két autó nagy erővel ment egymásnak, a karambolt követően három személyt kórházba szállítottak a mentők. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Az anyagi kár jelentős. A helyszínre a katasztrófavédelem is megérkezett, a tűzoltók az autókat áramtalanították.
Óriási erővel ment egymásnak két autó Nyíregyházán a Kosbor utcán, mutatjuk a képeket (fotók, videó)
Történelmi diadal
Megtört a jég! ebben a bajnokságban először győzött a Nyíregyháza Spartacus, amely története során először győzött a Debreceni VSC otthonában. Több mint 12 ezer néző látta a helyszínen a presztízsmeccset, a szomszédos vármegyeszékhelyek csapatainak nagy múltra visszatekintő összecsapását. Szűcs góljára Edomwonyi válaszolt, a hajrában pedig Keita volt eredményes, így egy-kettőre fordított a Szpari 1-2-re! A Nyíregyháza Spartacus fotóriporterének, Trifonov Évának a fotóit érdemes végig nézni. Örök emlék - aki rajta szerepel, részese lehetett a történelmi diadalnak – a gyepszőnyegen vagy a lelátón...
Így szurkoltatok Debrecenben, ahol először nyertünk!Fotók: Trifonov Éva
Ott vaaaaaan! Történelmi diadal! A Szpari legyőzte a Lokit Debrecenben!!!
Hidegzuhanyként érte a nyírbátori nőt, amikor a felkavaró felvételeken látta, mit műveltek éjszaka a házánál! (felkavaró videók)