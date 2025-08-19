Torlódás az M3-as autópályán - jobb ha erre felkészülsz!

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Bag térségében aszfaltoznak. A 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. A munkavégzés előtt a forgalom lassul, szakaszosan torlódik, közölte az utinform.hu.

Csomópontlezárások, sáveltolások lassítják a forgalmat karbantartási munkálatokat miatt a sztrádán már hónapok óta. Az M3-as autópálya több szakaszán is kell forgalomkorlátozásra számítani.

Óriási erővel ütközött két személyautó tegnap délután Nyíregyházán a Kosbor utca és a Mérleg utca kereszteződésében. A két autó nagy erővel ment egymásnak, a karambolt követően három személyt kórházba szállítottak a mentők. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Az anyagi kár jelentős. A helyszínre a katasztrófavédelem is megérkezett, a tűzoltók az autókat áramtalanították.

