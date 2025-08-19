augusztus 19., kedd

Huba névnap

21°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
M3-as autópálya

1 órája

Torlódás az M3-as autópályán - jobb ha erre felkészülsz!

Címkék#leállósáv#m3 autópálya#lezárták

Ma sem könnyű az M3-ason közlekedni, nagy türelemre van szükség az autósoknak.

Szon.hu
Torlódás az M3-as autópályán - jobb ha erre felkészülsz!

Torlódás az M3-as autópályán - jobb ha erre felkészülsz!

Forrás: Illusztráció: MW

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, Bag térségében aszfaltoznak. A 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. A munkavégzés előtt a forgalom lassul, szakaszosan torlódik, közölte az utinform.hu

Csomópontlezárások, sáveltolások lassítják a forgalmat karbantartási munkálatokat miatt a sztrádán már hónapok óta. Az M3-as autópálya több szakaszán is kell forgalomkorlátozásra számítani.

Cikkek más témákban: 

Óriási erővel ütközött két személyautó tegnap délután Nyíregyházán a Kosbor utca és a Mérleg utca kereszteződésében. A két autó nagy erővel ment egymásnak, a karambolt követően három személyt kórházba szállítottak a mentők. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Az anyagi kár jelentős. A helyszínre a katasztrófavédelem is megérkezett, a tűzoltók az autókat áramtalanították. 

Bővebben az esetről az alábbi linkre kattintva olvashat.

Történelmi diadal

Megtört a jég! ebben a bajnokságban először győzött a Nyíregyháza Spartacus, amely története során először győzött a Debreceni VSC otthonában. Több mint 12 ezer néző látta a helyszínen a presztízsmeccset, a szomszédos vármegyeszékhelyek csapatainak nagy múltra visszatekintő összecsapását. Szűcs góljára Edomwonyi válaszolt, a hajrában pedig Keita volt eredményes, így egy-kettőre fordított a Szpari 1-2-re! A Nyíregyháza Spartacus fotóriporterének, Trifonov Évának a fotóit érdemes végig nézni. Örök emlék - aki rajta szerepel, részese lehetett a történelmi diadalnak – a gyepszőnyegen vagy a lelátón... 

Így szurkoltatok Debrecenben, ahol először nyertünk!

Fotók: Trifonov Éva

Bővebben a meccsről az alábbi linkre kattintva olvashat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu