Megállt az élet az M3-ason – ilyen káoszt ritkán látni!
Továbbra is zsúfoltak az autópályák. M3-as: a felújítások nagy részén túl vagyunk már, de lesznek még telített szakaszok.
Még nincs vége a nyárnak, sokan most töltik szabadságukat és nyaralni indulnak. Nem árt, ha képben vannak az M3-as autópálya forgalmával.
M3-as: dugó a reggeli csúcsban
A reggeli csúcsforgalom hatására telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé - közölte ma reggel az utinform.hu. Mint ismert, csomópontlezárások, sáveltolások lassítják a forgalmat karbantartási munkálatokat miatt a sztrádán már hónapok óta. Nemrégiben összeszedtük, hol fejezték be a felújítási munkálatokat és hol kell még számítani lassításokra. A tervek szerint éppen ma, augusztus 28-áig tervezték az M3-ason mindkét oldalon az 54-55 km-nél a forgalomkorlátozást, addig a hatvani csomópont le van zárva.
Szeptember 9-én ér véget mindkét oldalon az 40-45 km-nél a forgalomkorlátozás.
Természetesen a lezárások, munkavégzések időpontjai az időjárástól, a logisztikai szervezésektől és egyéb más külső körülményektől függően módosulhatnak.
Végre jó hír az M3-as autópályán közlekedőknek, de nem érdemes nagyon előre örülni!
