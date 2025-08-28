Megállt az élet az M3-ason – ilyen káoszt ritkán látni!

Még nincs vége a nyárnak, sokan most töltik szabadságukat és nyaralni indulnak. Nem árt, ha képben vannak az M3-as autópálya forgalmával.

M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé volt dugó csütörtök reggel

Forrás: Korábbi felvétel: MW/ archív

M3-as: dugó a reggeli csúcsban

A reggeli csúcsforgalom hatására telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé - közölte ma reggel az utinform.hu. Mint ismert, csomópontlezárások, sáveltolások lassítják a forgalmat karbantartási munkálatokat miatt a sztrádán már hónapok óta. Nemrégiben összeszedtük, hol fejezték be a felújítási munkálatokat és hol kell még számítani lassításokra. A tervek szerint éppen ma, augusztus 28-áig tervezték az M3-ason mindkét oldalon az 54-55 km-nél a forgalomkorlátozást, addig a hatvani csomópont le van zárva.

Szeptember 9-én ér véget mindkét oldalon az 40-45 km-nél a forgalomkorlátozás.