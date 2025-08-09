A sztráda megint hozza a formáját, kilométeres sor az M3-ason!

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény irányába Bag térségében a 39-es km-nél kiépített terelés előtt az erős forgalom miatt 3 km-en torlódnak a járművek, közölte az utinform.hu. Szombat délután erős forgalom alakult ki a sztrádán, erre számítsanak a sofőrök, s akik útnak indulnak.

M3-as: torlódás, lassú a forgalom Fotó. MW/ Archív

A minap írtuk meg, hogy csomópontlezárások, sáveltolások lassítják a forgalmat karbantartási munkálatokat miatt a sztrádán már hónapok óta. Az M3-as autópálya több szakaszán is kell forgalomkorlátozásra számítani, de van ahol ma véget ér. A részletekről itt olvashat.