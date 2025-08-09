augusztus 9., szombat

1 órája

A sztráda megint hozza a formáját, kilométeres sor az M3-ason!

Szombaton sem könnyű az M3-ason közlekedni, az autósoknak türelemre van szükségük.

Szon.hu
A sztráda megint hozza a formáját, kilométeres sor az M3-ason!

Kilométeres a sor, várakozás az M3-ason

Forrás: Illusztráció: MW

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény irányába Bag térségében a 39-es km-nél kiépített terelés előtt az erős forgalom miatt 3 km-en torlódnak a járművek, közölte az utinform.hu. Szombat délután erős forgalom alakult ki a sztrádán, erre számítsanak a sofőrök, s akik útnak indulnak.

M3-as torlódás
M3-as: torlódás, lassú a forgalom Fotó. MW/ Archív 

A minap írtuk meg, hogy csomópontlezárások, sáveltolások lassítják a forgalmat karbantartási munkálatokat miatt a sztrádán már hónapok óta. Az M3-as autópálya több szakaszán is kell forgalomkorlátozásra számítani, de van ahol ma véget ér. A részletekről itt olvashat. 

A napokban a következő szakaszokon várható: 

Augusztus 10-én ér véget: a főváros felé vezető oldalon a 169-174-es km közötti szakaszt fejezik be, addig a Polgár pihenőhely is le van zárva

Augusztus 12-én ér véget: az országhatár felé vezető oldalon a 177-es km-nél a forgalomkorlátozás

Cikkek más témákban: 

 

