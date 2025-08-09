56 perce
A sztráda megint hozza a formáját, kilométeres sor az M3-ason!
Szombaton sem könnyű az M3-ason közlekedni, az autósoknak türelemre van szükségük.
Kilométeres a sor, várakozás az M3-ason
Az M3-as autópályán, Vásárosnamény irányába Bag térségében a 39-es km-nél kiépített terelés előtt az erős forgalom miatt 3 km-en torlódnak a járművek, közölte az utinform.hu. Szombat délután erős forgalom alakult ki a sztrádán, erre számítsanak a sofőrök, s akik útnak indulnak.
A minap írtuk meg, hogy csomópontlezárások, sáveltolások lassítják a forgalmat karbantartási munkálatokat miatt a sztrádán már hónapok óta. Az M3-as autópálya több szakaszán is kell forgalomkorlátozásra számítani, de van ahol ma véget ér. A részletekről itt olvashat.
Végre jó hír az M3-as autópályán közlekedőknek, de nem érdemes nagyon előre örülni!
A napokban a következő szakaszokon várható:
Augusztus 10-én ér véget: a főváros felé vezető oldalon a 169-174-es km közötti szakaszt fejezik be, addig a Polgár pihenőhely is le van zárva
Augusztus 12-én ér véget: az országhatár felé vezető oldalon a 177-es km-nél a forgalomkorlátozás
