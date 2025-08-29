augusztus 29., péntek

Óvatosan közlekedjenek!

32 perce

Nem vészmadárkodunk, de aki az M3-asra fellép, jobb, ha tudja...

Címkék#út#Budapest#m3 autópálya#csomópont

Óvatosan közlekedjenek, indulás előtt tájékozódjanak! Az M3-as autópálya tele van lezárásokkal és terelésekkel.

Szon.hu
Nem vészmadárkodunk, de aki az M3-asra fellép, jobb, ha tudja...

Csokorba gyűjtöttük, hogy milyen útinformációkkal érdemes felvértezniük magukat a közlekedőknek. Legfőképpen azoknak, akik kimozdulnak a vármegye határán túlra is. Az Útinform szerint az M3-as autópálya új terelésekkel várja az utazókat.

M3 autópálya terelés
M3: indulás előtt tájékozódjanak! Fotó: MW

M3: lezárások, terelések

 

Portálunkon rendre beszámolunk az M3-as autópályán történtekről.
Íme a legfrissebbek:
- Vásárosnamény felé a 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható. 
- új terelést építettek ki Hatvan térségében. A főváros felé vezető oldalon, az 59-es és az 54-es km között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként 2-2 sáv járható.
- új terelést építettek ki a főváros felé vezető oldalon. A 78-as km-nél, a Gyöngyös-kelet csomópontot lezárták, ott sem le-, sem felhajtani nem lehet. A csomópont környezetében a gyorsító és a lassító sáv is zárva van.
- Budapest irányába, az M30-as autópálya csomópontjában, a 148-as km-től a 145-ös km-ig aszfaltozási munkák miatt csak a belső sáv járható. 
- a Vásárosnamény felé vezető oldalon aszfaltoznak, ezért a 155-157 km között a külső- és leállósávot lezárták. Az érintett szakaszon a Mezőcsát/Hejőpapi csomópontnál a felhajtóágon útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani.
- Budapest felé aszfaltozási munkák miatt új terelést építettek ki a 170-es és a 167-es km között, a belső sávot lezárták.

Gyorsforgalmi utak

Az M0-s autóút déli szakaszán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as km-nél a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, de a személyautóval közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják.

Az M1-es autópályán,
- Biatorbágy térségében Hegyeshalom felé, a 17-es és a 20-as km között új terelést építettek ki. A forgalmat sávelhúzással terelik, a leállósávot elkerítették. 
- Biatorbágy és Tatabánya, a 20-as és az 56-os km között mindkét oldalon elkerítették a belső sávot, a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik.
- Komárom térségében aszfaltoznak. A 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad. 
- Lébénynél aszfaltozás kezdődött, tegnap óta új forgalmi rend lépett életbe. A 140-es és a 148-as km között a Hegyeshalom felé tartó belső sáv forgalmát átterelték a szemközti oldal belső sávjára. Budapest felé a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. 
Ezzel összefüggésben a Lébényi pihenő a határ felé vezető oldalon le van zárva szeptember 4-ig.

Az M5-ös autópályán,
- a főváros felé vezető oldalon, Lajosmizse térségében, a 71-es és a 70-es km között, valamint az 53-as és az 51-es km között Örkény térségében az útmenti növényzetet gondozzák, mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. 
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Röszke felé Kecskemétnél, a 82-es és a 90-es km között többféle fenntartási munkát végeznek, az aktuális munkaterületnél belső sávzárásra számítsanak.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. 
- a főváros felé vezető oldalon, Balástya és Kiskunfélegyháza, a 147-es és a 100-as km között több helyszínen is javítják a burkolatot, az aktuális munkaterületnél a külső sávot kerítik el.
- Röszke felé, a 146-os km-nél, a Balástya csomópontnál a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani a pályáról. 
- az országhatár felé a 166-os km-nél lévő Szeged-nyugat csomópontban a felhajtóágat lezárták.

Az M6-os autópályán, Budapest felé, Szekszárd térségében aszfaltoznak. A 153-as és a 148-as km között a külső sávot lezárták.

A M7-es autópályán,
- a főváros felé vezető oldalon lezárták a 45-ös km-nél lévő Velence csomópontot. A pihenőbe ugyan ki lehet hajtani, de a közeli településekre és a Velencei-tóhoz vezető út zárva van. 
- Balatonboglár térségében, a 137-es és a 142-es km között átépítik az elválasztó sávot, a nagyobb biztonságot adó betonelemekkel választják el a két oldalt. A forgalom mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad. 
- a 177-es km-nél lévő Szegerdői pihenőt mindkét oldalon lezárták. 
- burkolatfelújítási munkálatok miatt lezárták a 214-es km-nél található Sormás pihenőt mindkét oldalon. 
- Becsehely térségében a 226-os és a 232-es km közötti szakaszon építési munkák miatt mindkét oldalon csak a leállósáv járható.

Az M8-as autópályán, a Dunaújvárosi Pentele Duna-hídon, a 78-as és a 83-as km között az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Az M6-os autópálya felé vezető oldalt továbbra is zárva tartják.

Az M30-as autópályán,
- az országhatár irányába, a 8-as és a 10-es km között, Hejőkeresztúr térségében aszfaltoznak, a külső sávot lezárták.
 - a 31-es km-nél a Miskolc-észak és a 39-es km-nél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik.
- Tornyosnémeti irányába a 42-es és a 45-ös km között burkolatjavítás miatt csak a külső sáv járható.

Az M35-ös autópályán,
- az M3-as autópálya felé vezető oldalon, a 17-es és a 15-ös km között aszfaltoznak, a külső sávot lezárták. 
- az M3-as autópálya felé vezető oldalon, hídszegély javítás miatt a 23-as és a 21-es km között a forgalom csak a külső sávban haladhat.

Az M43-as autópálya M5-ös autópálya felé vezető oldalán, a 10-es km-től egészen az 57-es km-ig sávzárásra kell számítani, ugyanis a burkolati jeleket festik fel mozgó terelés mellett.

Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé, Szederkény térségében a 10-es és a 7-es km között aszfaltoznak, a belső sávot elkerítették a forgalom elől.

Az M70-es autópályán,
- az M7-es autópálya felé vezető oldalon, az 1-es km-től lezárták a belső sávot. 
- az országhatár felé vezető oldalon, a határátkelő előtt a 20-as és a 21-es km között lezárták a belső sávot.

Az M86-os autóúton,
- a Szombathely felé vezető oldalon, a 89-es és a 90-es km között a belső sávot lezárták. 
- a 105-ös km-nél, a Hegyfalu-Zsédeny csomópont Csorna felé felhajtó ágán burkolatot javítanak, ezért ott nem lehet felhajtani az autóútra. A terelőutat sárga táblákkal jelzik.

Főutak

Az 1-es főúton, Komárom átkelési szakaszán, a 85-ös km-nél közművezetéket fektetnek le, a fél útpályát lezárták.

A 3-as főúton,
- Mezőkövesd elkerülő szakaszán, a 140-es és a 142-es km között aszfaltoznak. A munkaterület mellett csak egy sáv járható, napközben jelzőőrök irányítják a forgalmat. 
- Mezőnyárád térségében is aszfaltoznak. A 146-os km-től a 149-es km-ig haladnak és zárják le szakaszosan a fél útpályát. Napközben jelzőőrös irányításra kell számítani.
- Bükkábrány térségében, a 156-os és a 158-as km között burkolatfelújítást végeznek. A munkaterületnél a fél útpályát lezárták, jelzőőrök irányítják a forgalmat.

A 4-es főúton,
- a 113-as és a 120-as km között a forgalmat az újonnan megépült, M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. 
- Kenderesnél, a 141-es km-nél az M4-es gyorsforgalmi út Kenderesi komplex pihenőt építik. Megváltozott a forgalmi rend, a 4-es főút forgalmát új nyomvonalra terelték, fokozott figyelemmel közlekedjenek a térségben.

Az 5-ös főúton, Szegeden, a 166-os km környezetében, a Budapesti úton aknafedlapokat emelnek szintbe, a városból kifelé vezető oldalon egy sávot lezártak.

A 6-os főúton Pécsnél, a 190-es és a 193-as km között aszfaltozás kezdődött, az aktuális munkaterületnél sávzárásra kell számítani.

A 11-es főúton, Szentendrén közművezetéket fektetnek le. Budapest felé a 18-as és a 17-es km között felbontották a burkolatot, útszűkület és sebességkorlátozás van érvényben.

A 13-as főúton, Csép közelében a 21-es és a 26-os km között favágók dolgoznak, munkaidőben szakaszonként csak a fél útpálya járható, jelzőőrös irányítás mellett.

A 23-as főúton, Bátonyterenye közelében, a 2-es km-nél garanciális javítási munka miatt mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani.

A 25-ös főúton, Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es km között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el.

A 27-es főúton, Szendrőlád belterületén a 17-es km-nél, a Dózsa György és a Petőfi Sándor út közötti hidat javítják. Napközben félpályás korlátozás mellett lehet közlekedni, a forgalmat jelzőőrök irányítják.

Debrecen térségében, illetve annak belterületén, több helyen is forgalomkorlátozásra kell számítani:
- a 4-es főúton, a Kassai útnál, a 227-es km-nél egy ingatlanba új vízvezetéket kötnek be, ezért a Bocskaikert felé tartó oldalon a belső sávot zárták le, 
- a 33-as főúton, a 106-os és 107-es km között, 
- a 35-ös főúton, a 80-as km-nél gázvezetéket javítanak, a 33-as főút felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. 
- a 47-es főúton, az 1-es km közelében a Homokkerti felüljárón javítási munka miatt sávlezárás és jelzőlámpás irányítás mellett lehet közlekedni,
- a 48-as főúton, az 1-es és a 2-es km között, 
- illetve a 471-es főúton, az 1-es és 3-as km között váltakozó sávzárásra, a 3-as és a 7-es km között pedig külső sávzárásra kell számítani.

A 32-es főúton, Szolnok belterületén a 72-es km-nél lévő vasúti felüljárón karbantartási munka miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani.

A 37-es főúton, Gesztely határában a fényvédőhálót javítják. A 9-es km-nél Szerencs felé a belső sávot lezárták.

A 38-as főúton, Rakamaznál, az Aranyos-hídon javítási munkák miatt a 11-es km-nél a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat.

Az 51-es főúton, Bátmonostor átkelési szakaszán útépítés folyik, a 170-es km-nél csak a fél útpálya járható.

Az 53-as főúton, Kiskőrös belterületén, a 28-as és a 29-es km között napközben burkolatjavítás miatt a fél útpályát lezárják.

Az 57-es főúton,
- Mohács átkelési szakaszán az 1-es és a 3-as km között átépítik az 56-os főúti csomópontot. Az érintett szakaszt lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik. 
- Lánycsók térségében, az 5-ös és a 6-os km között építési munka miatt sávzárásra kell számítani.

A 75-ös főúton, Lentinél, a 62-es km-nél lévő Kerka-ártéri és Bánkúti-forrás hidakon csak egy-egy sáv járható, a hidak teherbírásának biztosítása érdekében.

A 81-es főúton Sárkeresztesnél, a 8-as km-nél középszigetet építettek, a festési munkálatok miatt napközben a fél útpályát lezárják, torlódásra, hosszabb menetidőre kell számítani.

A 85-ös főúton, Nagycenken, a kastély közelében a 69-es km-nél vízvezetéket kötnek be, emiatt a forgalom csak egy sávon, irányonként váltakozva haladhat.

A 354-es főúton, Debrecen határában, az 1-es és a 3-as km között csomópont építési munkákat végeznek, irányonként csak egy sáv járható.

Az 541-es főúton, Kecskemét átkelési szakaszán, az 1-es km-nél hídépítés miatt irányonként egy-egy sáv járható.

Alsóbbrendű utak

Békés vármegyében, a Kettős-Körös mezőberényi hidat javítási munkák miatt lezárták. Kerülni Békésen keresztül lehet.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Komjáti és Tornaszentandrás között lezárták a Komjáti-Hidvégardó összekötő utat aszfaltozás miatt.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében felújítják a Jászalsószentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat, ezért a 2-es és az 5-ös km között lezárták. A forgalmat Szászberek felé terelik el.

Nógrád vármegyében, felújítás miatt lezárták a Szátok és Romhány közötti útszakaszt, a 6-os és a 7-es km között. Kerülni Bánk és Tereske felé lehet.

Kompközlekedés

A balatoni komp Szántódrévből 7.00-tól 23.30-ig jár, Tihanyrévből pedig 7.15-től 23.45-ig közlekedik, félóránként.

A Sajón, Girincs-Sajószöged között a komp technikai okok miatt nem üzemel.

Kamionstop

A hétvégi kamionstop augusztus 30-án, szombat 15:00-tól augusztus 31-én, vasárnap 22:00-ig tart majd - tájékoztatott az Útinform.


 

 

