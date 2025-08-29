Nem vészmadárkodunk, de aki az M3-asra fellép, jobb, ha tudja...

Csokorba gyűjtöttük, hogy milyen útinformációkkal érdemes felvértezniük magukat a közlekedőknek. Legfőképpen azoknak, akik kimozdulnak a vármegye határán túlra is. Az Útinform szerint az M3-as autópálya új terelésekkel várja az utazókat.

M3: indulás előtt tájékozódjanak! Fotó: MW

M3: lezárások, terelések

Portálunkon rendre beszámolunk az M3-as autópályán történtekről.

Íme a legfrissebbek:

- Vásárosnamény felé a 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.

- új terelést építettek ki Hatvan térségében. A főváros felé vezető oldalon, az 59-es és az 54-es km között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként 2-2 sáv járható.

- új terelést építettek ki a főváros felé vezető oldalon. A 78-as km-nél, a Gyöngyös-kelet csomópontot lezárták, ott sem le-, sem felhajtani nem lehet. A csomópont környezetében a gyorsító és a lassító sáv is zárva van.

- Budapest irányába, az M30-as autópálya csomópontjában, a 148-as km-től a 145-ös km-ig aszfaltozási munkák miatt csak a belső sáv járható.

- a Vásárosnamény felé vezető oldalon aszfaltoznak, ezért a 155-157 km között a külső- és leállósávot lezárták. Az érintett szakaszon a Mezőcsát/Hejőpapi csomópontnál a felhajtóágon útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani.

- Budapest felé aszfaltozási munkák miatt új terelést építettek ki a 170-es és a 167-es km között, a belső sávot lezárták.

Gyorsforgalmi utak

Az M0-s autóút déli szakaszán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as km-nél a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, de a személyautóval közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják.

Az M1-es autópályán,

- Biatorbágy térségében Hegyeshalom felé, a 17-es és a 20-as km között új terelést építettek ki. A forgalmat sávelhúzással terelik, a leállósávot elkerítették.

- Biatorbágy és Tatabánya, a 20-as és az 56-os km között mindkét oldalon elkerítették a belső sávot, a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik.

- Komárom térségében aszfaltoznak. A 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.

- Lébénynél aszfaltozás kezdődött, tegnap óta új forgalmi rend lépett életbe. A 140-es és a 148-as km között a Hegyeshalom felé tartó belső sáv forgalmát átterelték a szemközti oldal belső sávjára. Budapest felé a külső és a leálló sávon haladnak a járművek.

Ezzel összefüggésben a Lébényi pihenő a határ felé vezető oldalon le van zárva szeptember 4-ig.