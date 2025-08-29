Magyar Péter teljesen kiborult, miután kiderült a Tisza-adó terve

Elemzők szerint a válságkommunikáció már nem győzi meg a középen álló szavazókat. Magyar Péter csodafegyveréhez nyúlt.

Magyar Péter és Tarr Zoltán sajtótájékoztatója 2024. július 16-án Fotó: MTI

Magyar Péter kiborult

– Ennyire nem lehetünk ostobák. Még Gyurcsány is legalább a választás után mondta el az őszödi beszédét, de mi már előtte!” – fakadt ki Magyar Péter Deák Dániel forrásai szerint, miután Tarr Zoltánék lebuktatták az adóemelési terveiket.

Mint korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné. Tar Zoltán egy belső tiszás fórumon pedig arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről.

Deák Dániel kifejtette, mint minden ilyen botrány esetében, Magyar Péter tagad, azt állítja, hogy nem léteznek ilyen tervek, ők adót szeretnének csökkenteni. Ez a válságkommunikáció a TISZA kemény magjának meggyőzéséről szól, ugyanakkor, miután az emberei – köztük például Tarr Zoltán – elszólták magukat, ezt a középen álló szavazók már nem hiszik el neki, ezzel tisztában van Magyar Péter is.

Az elemző kiszúrta: Magyar Péternek azonnal segítségére sietett a baloldali sajtó.

A 24.hu nevű balliberális propagandalap például úgy írt cikket a Tisza-adóról, hogy a két főszereplő, Tarr Zoltán és Dálnoki Áron nem is szerepel benne. De a Telex is elkezdte védeni a védhetetlent, azonnal beállt a Tisza-adó mögé. Ez is jól mutatja Deák szerint, hogy a balliberális sajtó valójában a TISZA kampánycsapatának része, nem független szereplő.

Magyar Péter válságkezeléséről itt olvashat bővebben.