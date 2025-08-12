Magyarok Világszépe: nyírteleki hölgy nyerte a közönségszavazást

A Magyarok Világszépe hazánkban a három legrangosabb szépségverseny egyike: a Blikk olvasóinak közönségszavazását a 20 éves, nyírteleki Sztropkóczki Dóra nyerte.

Magyarok Világszépe: Sztropkóczki Dóra nyerte a közönségszavazást

Fotó: Magyarok Világszépe





Magyarok Világszépe: 13 lány jutott el a döntőig

– Az általános iskolai éveimet a Szent Anna Általános Iskolában töltöttem, ahol nemcsak a tanulás, de a versenyek is szenvedélyemmé váltak: kétszer is megnyertem a megyei magyar nyelvi versenyt, kiválóan szerepeltem a Bendegúz versenyen, részt vettem a Dürer matematikaversenyen, de rajz és irodalmi megmérettetéseken is bizonyítottam tehetségemet. Különösen hálás vagyok Hengsperger Mónika tanárnőnek, aki mindig biztatott, támogatott, ezzel megalapozta a tudásomat és erősítette az önbizalmamat. Tavaly érettségiztem a Krúdy Gyula Gimnáziumban, jelenleg joghallgató vagyok. Szerintem a szépségversenyek iránti szenvedély minden fiatal lányban ott él, és én sem vagyok kivétel. Ez volt az első alkalom, hogy szépségversenyre jelentkezzek, és meglepetésemre, rögtön meghívót kaptam a válogatásra. A Magyarok Világszépe versenyen több száz jelentkező közül csak tizenhárom lány jutott el a döntőig, s köztük én is. Bár a zsűri végül nem juttatott a dobogóra, a közönségdíjat a Blikk-olvasók szavazatai alapján én nyertem. A támogatás különösen sokat jelent számomra, hiszen a Facebook-posztok alapján rengeteg nyírteleki szavazatot gyűjtöttem, ez teszi számomra igazán felejthetetlenné az élményt. Hihetetlenül büszke voltam, amikor kiderült, hogy én vagyok a közönségdíjas. A családom és a barátaim végig mellettem álltak, támogattak.

Intenzív felkészítő tábor

– A versenyre egy intenzív, 11 napos táborozás keretében készültünk fel, mely során számtalan program várt ránk. Minden napra jutott ruha- és táncpróba, hiszen négy különböző koreográfiát kellett elsajátítanunk: a jól ismert Macarenát, egy „bikini”-stílusú koreót, a néptáncos blokkot és az estélyi táncot. Számomra külön öröm volt a néptánc, hiszen hat éven át néptáncoltam Nyírteleken, így ez vált a személyes favoritommá. A szigorú próbák mellett kulturális programokra is jutott idő: városnéző séta, közös étterem, strand és múzeumlátogatás. Emellett a közösségi élmény is felejthetetlen volt – különösen a szobatársammal, Kiss Lilivel kötött barátság, mely végig nagy támaszt jelentett a felkészülés alatt.

– A tábort július 19-én egy egész napos, nagyszabású versenynap zárta, ahol színes zenei és táncos produkciók várták a közönséget. A nap során mutattuk be mind a négy koreográfiánkat egy-egy külön blokkban, közben vendég fellépők fokozták az esemény hangulatát. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a közönség szavazatai engem igazoltak, ugyanakkor szívből gratulálok a győztesnek, Schrick Boglárkának, aki Egyiptomban képviseli majd hazánkat. Biztos vagyok benne, hogy kiválóan fog szerepelni, szurkolok neki – mondta Dóra, aki szabadidejében régi porcelánokat gyűjt. Imádja a főváros pezsgését: éttermekbe és koktélbárokba járva fedezi fel az újdonságokat. Kulturálisan igazi mindenevő, a múzeumlátogatásokra mindig szakít időt.

