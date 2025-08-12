augusztus 12., kedd

Klára névnap

21°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szép siker

25 perce

Magyarok Világszépe: nyírteleki hölgy nyerte a közönségszavazást

Címkék#Magyarok Világszép#Blikk#nyírteleki

A nyírteleki hölgy most először indult szépségversenyen. Magyarok Világszépe: Sztropkóczki Dóra nyerte a Blikk olvasóinak a közönségszavazását.

Szon.hu
Magyarok Világszépe: nyírteleki hölgy nyerte a közönségszavazást

A Magyarok Világszépe hazánkban a három legrangosabb szépségverseny egyike: a Blikk olvasóinak közönségszavazását a 20 éves, nyírteleki Sztropkóczki Dóra nyerte.

Magyarok Világszépe
Magyarok Világszépe: Sztropkóczki Dóra nyerte a közönségszavazást 
Fotó: Magyarok Világszépe
 


Magyarok Világszépe: 13 lány jutott el a döntőig

– Az általános iskolai éveimet a Szent Anna Általános Iskolában töltöttem, ahol nemcsak a tanulás, de a versenyek is szenvedélyemmé váltak: kétszer is megnyertem a megyei magyar nyelvi versenyt, kiválóan szerepeltem a Bendegúz versenyen, részt vettem a Dürer matematikaversenyen, de rajz és irodalmi megmérettetéseken is bizonyítottam tehetségemet. Különösen hálás vagyok Hengsperger Mónika tanárnőnek, aki mindig biztatott, támogatott, ezzel megalapozta a tudásomat és erősítette az önbizalmamat. Tavaly érettségiztem a Krúdy Gyula Gimnáziumban, jelenleg joghallgató vagyok. Szerintem a szépségversenyek iránti szenvedély minden fiatal lányban ott él, és én sem vagyok kivétel. Ez volt az első alkalom, hogy szépségversenyre jelentkezzek, és meglepetésemre, rögtön meghívót kaptam a válogatásra. A Magyarok Világszépe versenyen több száz jelentkező közül csak tizenhárom lány jutott el a döntőig, s köztük én is. Bár a zsűri végül nem juttatott a dobogóra, a közönségdíjat a Blikk-olvasók szavazatai alapján én nyertem. A támogatás különösen sokat jelent számomra, hiszen a Facebook-posztok alapján rengeteg nyírteleki szavazatot gyűjtöttem, ez teszi számomra igazán felejthetetlenné az élményt. Hihetetlenül büszke voltam, amikor kiderült, hogy én vagyok a közönségdíjas. A családom és a barátaim végig mellettem álltak, támogattak.

Intenzív felkészítő tábor

– A versenyre egy intenzív, 11 napos táborozás keretében készültünk fel, mely során számtalan program várt ránk. Minden napra jutott ruha- és táncpróba, hiszen négy különböző koreográfiát kellett elsajátítanunk: a jól ismert Macarenát, egy „bikini”-stílusú koreót, a néptáncos blokkot és az estélyi táncot. Számomra külön öröm volt a néptánc, hiszen hat éven át néptáncoltam Nyírteleken, így ez vált a személyes favoritommá. A szigorú próbák mellett kulturális programokra is jutott idő: városnéző séta, közös étterem, strand és múzeumlátogatás. Emellett a közösségi élmény is felejthetetlen volt – különösen a szobatársammal, Kiss Lilivel kötött barátság, mely végig nagy támaszt jelentett a felkészülés alatt.
– A tábort július 19-én egy egész napos, nagyszabású versenynap zárta, ahol színes zenei és táncos produkciók várták a közönséget. A nap során mutattuk be mind a négy koreográfiánkat egy-egy külön blokkban, közben vendég fellépők fokozták az esemény hangulatát. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a közönség szavazatai engem igazoltak, ugyanakkor szívből gratulálok a győztesnek, Schrick Boglárkának, aki Egyiptomban képviseli majd hazánkat. Biztos vagyok benne, hogy kiválóan fog szerepelni, szurkolok neki – mondta Dóra, aki szabadidejében régi porcelánokat gyűjt. Imádja a főváros pezsgését: éttermekbe és koktélbárokba járva fedezi fel az újdonságokat. Kulturálisan igazi mindenevő, a múzeumlátogatásokra mindig szakít időt.

Fintor Gábor  

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu