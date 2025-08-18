59 perce
Néhány pillanatkép a Mandala Nyár Loveshake című zenés színházi estjéről
Az idei már a 34. Mandala Nyár, melyen jobbnál jobb előadásokon szórakozhatott a közönség. A múlt hétvégén a Loveshake című zenés színházi estnek adott otthont a múzeumfalu, a sorozat záródarabán fergeteges volt a hangulat. Íme néhány pillanatkép a darabból.
Mandala Nyár: Loveshake című zenés színházi estFotók: Sipeki Péter
A "Loveshake" egy zenés színházi előadás, melyet Rezes Judit és Szabó Győző valós párkapcsolati történetei ihlettek. Az előadásban a színészpár a kapcsolatuk ívét, csodáit és nehézségeit mutatja be népszerű dalok és izgalmas koreográfiák segítségével. A darab egy valóság és fikció határán mozgó, szórakoztató, ironikus és néha fájdalmas helyzeteket bemutató előadás, melyben a nézők a saját életükre is ismerhetnek.
