augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

25°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mandala Nyár

59 perce

Néhány pillanatkép a Mandala Nyár Loveshake című zenés színházi estjéről

Címkék#múzeumfalu#Mandala Nyár#Loveshake

Szon.hu

Az idei már a  34. Mandala Nyár, melyen jobbnál jobb előadásokon szórakozhatott a közönség. A múlt hétvégén a Loveshake című zenés színházi estnek adott otthont a múzeumfalu, a sorozat záródarabán fergeteges volt a hangulat. Íme néhány pillanatkép a darabból. 

Mandala Nyár: Loveshake című zenés színházi est

Fotók: Sipeki Péter

A "Loveshake" egy zenés színházi előadás, melyet Rezes Judit és Szabó Győző valós párkapcsolati történetei ihlettek. Az előadásban a színészpár a kapcsolatuk ívét, csodáit és nehézségeit mutatja be népszerű dalok és izgalmas koreográfiák segítségével. A darab egy valóság és fikció határán mozgó, szórakoztató, ironikus és néha fájdalmas helyzeteket bemutató előadás, melyben a nézők a saját életükre is ismerhetnek. 

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu