Néhány pillanatkép a Mandala Nyár Loveshake című zenés színházi estjéről

A "Loveshake" egy zenés színházi előadás, melyet Rezes Judit és Szabó Győző valós párkapcsolati történetei ihlettek. Az előadásban a színészpár a kapcsolatuk ívét, csodáit és nehézségeit mutatja be népszerű dalok és izgalmas koreográfiák segítségével. A darab egy valóság és fikció határán mozgó, szórakoztató, ironikus és néha fájdalmas helyzeteket bemutató előadás, melyben a nézők a saját életükre is ismerhetnek.

Más témákat is ajánlunk: