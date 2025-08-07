2 órája
Már a szomszéd ajtaján kopogtat a járvány!
A szomszédos Nyírábrányban és több környező településen is szigorú intézkedések léptek életbe. Ennek oka, hogy afrikai sertéspestis ütötte fel a fejét a határ közelében.
A sertéspestis megjelenése miatt komoly korlátozásokat vezettek be Hajdú-Biharban is
Fotó: Illusztráció: MW-archív
A romániai Bihar megyében július végén afrikai sertéspestist igazoltak egy házisertés-állományban, a kitörés 10 kilométeres körzete pedig átnyúlik Hajdú-Bihar vármegye több településére is – így Nyírábrány, Álmosd, Bagamér, Kokad, Újléta, Vámospércs és Létavértes is felügyeleti (megfigyelési) körzetbe került – osztotta meg Facebook-oldalán a nyírábrányi önkormányzat. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal augusztus 4-ei határozata alapján a térségben szigorú intézkedések léptek életbe a járvány terjedésének megelőzésére – írja cikkében a haon.hu.
Sertéspestis: komoly korlátozásokat vezettek be
A rendkívül ragályos kór miatt számos intézkedést kell betartaniuk az érintetteknek. Ilyen a
- sertésszállítás tilalma, kivéve hatósági engedéllyel és szigorú feltételek mellett.
- Minden sertéstartónak be kell jelenteni az állományát.
- Be- és kilépési szabályok szigorítása az állattartó udvarokon.
- Sertéseladás, -vágás csak kijelölt vágóhídra, hatósági vizsgálat után lehetséges.
Az önkormányzat kéri a lakosság és az érintett sertéstartók együttműködését a járvány megfékezése érdekében.
A felügyeleti körzettel kapcsolatos részletes térkép és a határozat elérhető az önkormányzatnál, illetve a hivatalos weboldalukon.
Lángra lobbant a motorháztető – kigyulladt egy személygépkocsi Nyírbogdányban
Figyelem, veszélyes élelmiszer! Hányást és hasmenést is okozhat, már a hatóság is vizsgálja!
Végzetes ütközés! A helyszínen meghalt a motoros – felkavaró felvételek!