Már a szomszéd ajtaján kopogtat a járvány!

A romániai Bihar megyében július végén afrikai sertéspestist igazoltak egy házisertés-állományban, a kitörés 10 kilométeres körzete pedig átnyúlik Hajdú-Bihar vármegye több településére is – így Nyírábrány, Álmosd, Bagamér, Kokad, Újléta, Vámospércs és Létavértes is felügyeleti (megfigyelési) körzetbe került – osztotta meg Facebook-oldalán a nyírábrányi önkormányzat. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal augusztus 4-ei határozata alapján a térségben szigorú intézkedések léptek életbe a járvány terjedésének megelőzésére – írja cikkében a haon.hu.

Sertéspestis: a kitörés 10 kilométeres körzetének egy része átnyúlik a szomszédos Hajdú-Bihar vármegyébe

Fotó: Nébih

Sertéspestis: komoly korlátozásokat vezettek be

A rendkívül ragályos kór miatt számos intézkedést kell betartaniuk az érintetteknek. Ilyen a

sertésszállítás tilalma, kivéve hatósági engedéllyel és szigorú feltételek mellett.

Minden sertéstartónak be kell jelenteni az állományát.

Be- és kilépési szabályok szigorítása az állattartó udvarokon.

Sertéseladás, -vágás csak kijelölt vágóhídra, hatósági vizsgálat után lehetséges.

Az önkormányzat kéri a lakosság és az érintett sertéstartók együttműködését a járvány megfékezése érdekében.

A felügyeleti körzettel kapcsolatos részletes térkép és a határozat elérhető az önkormányzatnál, illetve a hivatalos weboldalukon.