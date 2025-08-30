Széles vászon
1 órája
Marics Petit is láthatja hétvégén a nyíregyházi közönség
Hogyan tudnék élni nélküled? – zenés film Marics Petivel a nyíregyházi művészmoziban
Fotó: Bors
A nyíregyházi Krúdy mozi augusztus 29-ei, szombati műsora
14.10: Egérfutam (12) – német–angol animációs film
16 óra: Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (kn) – magyar animációs film
17.30: Hogyan tudnék élni nélküled? (12) – magyar zenés vígjáték
Balaton, nyár, szerelem és sok-sok kiváló sláger Törőcsik Franciskával, Ember Márkkal, Marics Petivel és még másokkal...
19.25: DJ Ahmet (16) – cseh–szerb–horvát–észak–macedón filmdráma
