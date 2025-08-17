Mászófalat építenek négy szabolcsi iskola tornatermében – te ki mernéd próbálni?

Több mint száz 105 általános és középiskola bővülhet mászófallal a következő tanévben. A kötélbiztosítást nem igénylő boulder falak többsége tornatermekben épül az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság programjának részeként. A projekt célja, hogy élménnyé tegyék a mozgást a testnevelésórákon és azokon kívül is. A fejlesztés több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települést is érint – olvasható az aktivmagyarorszag.hu weboldalon.

Mászófal épül négy megyei iskolában – már a következő tanévben élvezhetik a gyerekek a különleges mozgásformát

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mászófal épülhet több szabolcs-szatmár-beregi iskolában

A programban 105 iskolának ítéltek meg támogatást, s a fejlesztések hazánk csaknem összes vármegyéjét érintik. Az épülő falak 2,7–3,5 méter magasak, és a gyerekek különböző nehézségi fokozatokban gyakorolhatják a mászást. A támogatás a mászófal kialakításán túl magában foglalja az esést csillapító szivacsok elhelyezését is. Az intézmények legfeljebb ötmillió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak, a projektet a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség felügyeli – munkájuk a pedagógusok képzését is magába foglalja. A falmászás fejleszti

a mozgáskoordinációt,

erősíti a teljes testet, különösen a törzs- és felsőtest izomzatát,

javítja a koncentrációt és a problémamegoldó gondolkodást,

valamint önbizalmat és bátorságot épít.

Nem véletlen, hogy a sportmászás az egész világon egyre népszerűbb, olimpiai sportággá is vált.