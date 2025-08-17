augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

25°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aktív gyerekkor

1 órája

Mászófalat építenek négy szabolcsi iskola tornatermében – te ki mernéd próbálni?

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#Aktív Magyarország#fejlesztés

Ahhoz, hogy a gyerekek megszeressék a mozgást, élménnyé kell tenni nekik. Az Aktív Magyarország programban 105 hazai iskolában, köztük négy szabolcs-szatmár-beregiben épülhet mászófal a következő tanévben.

Munkatársunktól

Több mint száz 105 általános és középiskola bővülhet mászófallal a következő tanévben. A kötélbiztosítást nem igénylő boulder falak többsége tornatermekben épül az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság programjának részeként. A projekt célja, hogy élménnyé tegyék a mozgást a testnevelésórákon és azokon kívül is. A fejlesztés több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települést is érint – olvasható az aktivmagyarorszag.hu weboldalon.

Boulder mászófalak épülhetnek 105 haza iskolában a következő tanévben.
Mászófal épül négy megyei iskolában – már a következő tanévben élvezhetik a gyerekek a különleges mozgásformát
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mászófal épülhet több szabolcs-szatmár-beregi iskolában

A programban 105 iskolának ítéltek meg támogatást, s a fejlesztések hazánk csaknem összes vármegyéjét érintik. Az épülő falak 2,7–3,5 méter magasak, és a gyerekek különböző nehézségi fokozatokban gyakorolhatják a mászást. A támogatás a mászófal kialakításán túl magában foglalja az esést csillapító szivacsok elhelyezését is. Az intézmények legfeljebb ötmillió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak, a projektet a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség felügyeli – munkájuk a pedagógusok képzését is magába foglalja. A falmászás fejleszti 

  • a mozgáskoordinációt, 
  • erősíti a teljes testet, különösen a törzs- és felsőtest izomzatát, 
  • javítja a koncentrációt és a problémamegoldó gondolkodást, 
  • valamint önbizalmat és bátorságot épít. 

Nem véletlen, hogy a sportmászás az egész világon egyre népszerűbb, olimpiai sportággá is vált.

Ezeken a szabolcs-szatmár-beregi településeken épület meg a mászófal már a következő tanévben: Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtass, Tiszalök.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu