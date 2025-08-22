A fény városában is elismeréseket adtak át a Szent István-napi ünnepségen

A fény városában augusztus 20-a alkalmából nemcsak Szent István király napját ünnepelték, hanem a város kiemelkedő alakjait is. Három olyan személyiség és közösség kapott rangos elismerést, akik mindannyian más-más módon, de ugyanazzal a szívvel és elkötelezettséggel gazdagítják Mátészalka közösségét.

Mátészalka önkormányzata elismerte a munkájukat

Fotó: Mátészalka – A fény városa / Facebook

Mátészalka büszke az övéire