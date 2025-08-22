augusztus 22., péntek

2 órája

A fény városában is elismeréseket adtak át a Szent István-napi ünnepségen

Címkék#Mátészalka#elismerés#augusztus 20.

Az államalapítás évfordulóján megyeszerte adtak át elismeréseket. Mátészalka két kiemelkedő személyisége és egy művészeti csoportja is szerepel a díjazottak listáján.

Munkatársunktól

A fény városában augusztus 20-a alkalmából nemcsak Szent István király napját ünnepelték, hanem a város kiemelkedő alakjait is. Három olyan személyiség és közösség kapott rangos elismerést, akik mindannyian más-más módon, de ugyanazzal a szívvel és elkötelezettséggel gazdagítják Mátészalka közösségét. 

Mátészalka, augusztus 20, kitüntetések, elismerések
Mátészalka önkormányzata elismerte a munkájukat
Fotó: Mátészalka – A fény városa / Facebook

Mátészalka büszke az övéire

  • Pro Urbe-díjat vehetett át Szabó Sándor mestercukrász, az Anetta és Grillázs Cukrászda tulajdonosa, aki évtizedek óta meghatározó alakja a magyar cukrászművészetnek. Nevéhez rangos hazai és nemzetközi díjak, olimpiai arany és legendás alkotások fűződnek – mindeközben szülővárosához való hűsége és közösségi szerepvállalása példaértékű. 
  • Pro Urbe-díjat kapott a Dancs Lajos Népdalkör is. Ők azok, akik életben tartják és újra és újra megszólaltatják a szatmári népdalokat. Fellépéseik nemcsak ünneppé varázsolják a rendezvényeket, de erősítik közösségünk összetartozását is. Hűség a hagyományokhoz, hitelesség és a jövő generációinak megszólítása – ez az ő örökségük. 
  • Mátészalka díszpolgára Berzsenyi Ágnes, a General Electric Healthcare női egészségügyi és röntgendivíziójának elnök-vezérigazgatója lett. Úttörő orvosi technológiákat alkalmaz, támogatja a fiatal tehetségeket, mindezek mellett szívvel-lélekkel vállalja mátészalkai gyökereit – olvasható a város közösségi oldalán.

 

