2 órája
A fény városában is elismeréseket adtak át a Szent István-napi ünnepségen
Az államalapítás évfordulóján megyeszerte adtak át elismeréseket. Mátészalka két kiemelkedő személyisége és egy művészeti csoportja is szerepel a díjazottak listáján.
A fény városában augusztus 20-a alkalmából nemcsak Szent István király napját ünnepelték, hanem a város kiemelkedő alakjait is. Három olyan személyiség és közösség kapott rangos elismerést, akik mindannyian más-más módon, de ugyanazzal a szívvel és elkötelezettséggel gazdagítják Mátészalka közösségét.
Mátészalka büszke az övéire
- Pro Urbe-díjat vehetett át Szabó Sándor mestercukrász, az Anetta és Grillázs Cukrászda tulajdonosa, aki évtizedek óta meghatározó alakja a magyar cukrászművészetnek. Nevéhez rangos hazai és nemzetközi díjak, olimpiai arany és legendás alkotások fűződnek – mindeközben szülővárosához való hűsége és közösségi szerepvállalása példaértékű.
- Pro Urbe-díjat kapott a Dancs Lajos Népdalkör is. Ők azok, akik életben tartják és újra és újra megszólaltatják a szatmári népdalokat. Fellépéseik nemcsak ünneppé varázsolják a rendezvényeket, de erősítik közösségünk összetartozását is. Hűség a hagyományokhoz, hitelesség és a jövő generációinak megszólítása – ez az ő örökségük.
- Mátészalka díszpolgára Berzsenyi Ágnes, a General Electric Healthcare női egészségügyi és röntgendivíziójának elnök-vezérigazgatója lett. Úttörő orvosi technológiákat alkalmaz, támogatja a fiatal tehetségeket, mindezek mellett szívvel-lélekkel vállalja mátészalkai gyökereit – olvasható a város közösségi oldalán.
