Kicsik és nagyok közösen ünnepeltek Mátészalkán (fotókkal)

Augusztus 1-jén, pénteken különleges ünnepi programmal telt meg a Szalkai László tér, ahol Mátészalka lakossága együtt emlékezett meg a városi rang elnyerésének 56. évfordulójáról.

Mátészalka lakói közösen ünnepeltek

Fotó: Önkormányzat

Mátészalka él, lüktet, és mindig képes méltó módon ünnepelni saját történelmét

Mint az a város honlapján olvasható: „A rendezvény a helyi közösség összetartó ereje mellett megmutatta, hogy a művészet és a hagyományos értékek méltó módon kapcsolódhatnak egy lenyűgöző est keretein belül. Az esemény címe – „Hangulatvarázslatok” – már önmagában is sejtette, hogy a közönség különleges élményben részesülhet. És valóban: a szervezők olyan művészeket és előadókat hívtak meg, akik garantálták az ünnep színvonalát, érzelmi mélységét és látványos gazdagságát.

A rendezvényen dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere, valamint Kovács Sándor, a térség egyéni országgyűlési képviselője mondott ünnepi köszöntőt. Mindketten beszéltek a város fejlődésének és közösségi összefogásának jelentőségéről, hangsúlyozva, hogy Mátészalka nemcsak múltjára lehet büszke, hanem jövője is reményteljes.

Ezután a Madách Színház, valamint a Buzogány Béla Színházának kiváló művészei hozták el varázslatos előadásaikat a tér színpadára. A világszínvonalú 4 for Dance táncegyüttes látványos, energiával teli produkciója felrobbantotta a színpadot, miközben új értelmet adtak a táncművészet fogalmának. Mellettük a térség egyik legismertebb és legkedveltebb hagyományőrző együttese, a Szatmár Táncegyüttes is fellépett, bemutatva a szatmári néptáncok lendületes és érzelemteljes világát. A különleges est tisztelgett a helyi közösség múltja, jelene és jövője előtt is. A „Hangulatvarázslatok” valóban varázslat volt – nemcsak a színpadon, hanem a nézők szívében is. Mátészalka él, lüktet, és mindig képes méltó módon ünnepelni saját történelmét”.