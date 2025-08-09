augusztus 9., szombat

2 órája

"Még önsajnálatra sem volt időm!" - Így bántak a nővel a kórházban!

Címkék#asszisztens#sorszám#sebészet

Egy hölgy érzékletes beszámolót írt arról a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban, mit élt át a kórházban.

Nagy Zoltán
"Még önsajnálatra sem volt időm!" - Így bántak a nővel a kórházban!

Forrás: illusztráció / getty images

A Jósa András kórházban tapasztaltakat szeretném megosztani! - írta. - Erősödő fájdalmat éreztem a hüvelyk ujjamban, majd a csuklómban. El annyira, hogy elügettem a körorvoshoz, adna már rá valami gyógyírt! Ketten várakoztak előttem, talán húsz percig is várakoztam. Ajtó nyílott, csukódott, bélyegző csattogott, bekerültem. Orvosomnak mutatom, hol a bibi. Forgatja, hajtogatja ujjamat, majd közli: erőst gyanítható a pattanó ujj szindróma, de ad egy beutalót a kézsebészetre. Hazaértem, kerestem egy időpontot hamarra. Hétfőn ellátogattam az eesztékába, sorszám, kisablak. Ott vártam, csak vártam egy percig is talán. Kisasszony kedvesen üdvözöl, eszeveszetten járnak ujjai a klaviatúrán. Okmányaimat, papíromat kezembe adva, elirányít a szakrendelőbe. Befordulok jobbra, miként tanácsolta, na ott ért a sokk! Millió ember várakozik!!! Leültem, konstatálva, hogy karnyujtásra a mosdó, a büfé sincs messze, túl nagy baj nem érhet.

A személyzet jött, ment, neveket mondott, ajtók nyíltak, csukódtak. Mint a szorgos hangya, tette a dolgát mindenki. Én csak vártam, vártam. De tényleg vagy húsz percig!

Főorvosom megnézte a bibit, rögvest meg is erősítve körorvosom gyanúját. Nincs mit tenni, műteni kell. Kétségbeesett riadalmat felismerve a tekintetemben, elmagyarázta a műtét menetét, de olyan megnyugtató-kedvesen, miként a gyászolónak szokás. Majd kézbe vette a noteszét, közölte: hétfő van, pénteken széttrancsélolja az ujjam, ha megfelel az időpont. Nekem!

Meg hát! Műtét megtörtént a patyolat tiszta sebészeten, a többi szorgos kishangya segítségével. Hát mit mondjak, két órámba telt. Mára invitáltak varratszedésre. Épp kényelembe helyeztem volna magam a többiek között, mikor a sorszámom megjelent a kijelzőn! Ehhh, még önsanálatra sem volt időm! Megint minden rendben volt, megéhezni se értem rá, nemhogy szomjan pusztulni.

Szóval: Le a kalappal az asszisztensek, orvosok, takarítóhölgyek előtt!!

Ezeket a tapasztalatokat jó olvasni, èn is csak pozitív vèlemènyt tudok mondani - írta egy kommentelő.

 

