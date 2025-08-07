augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

26°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyházi élet

2 órája

Megszentelték a gépjárműveket

Címkék#Keresztény Értelmiségiek Szövetség#Szent Kristóf#Baktalórántház#Némethné Csubák Éva#hagyomány#gépjármű

Megszentelték a gépjárműveket, a hagyomány az idén sem szakadt meg. Megszentelték a gépjárműveket az idén is, mint 2003 óta minden évben

Szon.hu
Megszentelték a gépjárműveket

Megszentelték a járműveket: sokan érdeklődtek a szertartás iránt

Fotó: Némethné Csubák Éva

Megszentelték a gépjárműveket. Hagyomány már ugyanis Baktalórántháza életében 2003 óta, hogy Szent Kristóf napja alkalmából megszentelik a gépjárműveket. 

 

 

Megszentelték, Baktalórántháza, hagyomány, Némethné Csubák Éva, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, gépjármű
Megszentelték a gépjárműveket, a szertartás egyik pillanata
Fotó: Némethné Csubák Éva

Megszentelték a gépjárműveket, az idén sem szakadt meg  a hagyomány

Ez a hagyomány nem szakadt meg az idén sem, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezetének közreműködésével sok gépjármű vett részt a római katolikus szertartáson – tájékoztatta szerkesztőségünket Némethné Csubák Éva, a KÉSZ helyi szervezetének elnöke.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu