Egyházi élet
2 órája
Megszentelték a gépjárműveket
Megszentelték a járműveket: sokan érdeklődtek a szertartás iránt
Fotó: Némethné Csubák Éva
Ez a hagyomány nem szakadt meg az idén sem, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezetének közreműködésével sok gépjármű vett részt a római katolikus szertartáson – tájékoztatta szerkesztőségünket Némethné Csubák Éva, a KÉSZ helyi szervezetének elnöke.
