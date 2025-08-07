Megszentelték a gépjárműveket. Hagyomány már ugyanis Baktalórántháza életében 2003 óta, hogy Szent Kristóf napja alkalmából megszentelik a gépjárműveket.

Megszentelték a gépjárműveket, a szertartás egyik pillanata

Fotó: Némethné Csubák Éva

Megszentelték a gépjárműveket, az idén sem szakadt meg a hagyomány

Ez a hagyomány nem szakadt meg az idén sem, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezetének közreműködésével sok gépjármű vett részt a római katolikus szertartáson – tájékoztatta szerkesztőségünket Némethné Csubák Éva, a KÉSZ helyi szervezetének elnöke.