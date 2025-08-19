Megszűnt Nyíregyháza egyik egyedülálló attrakciója – sokan talán még nem is tudnak róla! (videókkal)

Sokan nap mint nap elsétáltak mellette a Virág utcán, talán anélkül, hogy valaha is betértek volna. Mások viszont jól ismerték, sőt, ellátogattak oda – ők már tudják, hogy többé nincs lehetőség belépni.

A nyíregyházi Gázmúzeum különlegessége abban rejlett, hogy az országban szinte egyedüliként mutatta be a gázipar múltját. 2014-ben még interjút is készítettünk Csók Istvánnal, a múzeum alapítójával. A kiállításon régi gázkészülékek, biztosítóberendezések és technológiai megoldások voltak láthatók, melyek bepillantást engedtek egy letűnt kor mérnöki világába.

Sajnos azonban a Gázmúzeum már a múlté: az intézmény hónapokkal ezelőtt bezárt, a kiállítási tárgyakat pedig Miskolcra szállították. A gyűjtemény jelenleg ott tekinthető meg – Nyíregyháza ezzel egy értékes emlékhellyel lett szegényebb.

Korábbi videóink 2014-ből!

