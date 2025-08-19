1 órája
Megszűnt Nyíregyháza egyedülálló attrakciója – sokan talán nem is tudnak róla! (videókkal)
Országosan is egyedülálló volt... Már csak emlék.
Forrás: Shutterstock.com /Illusztráció
Sokan nap mint nap elsétáltak mellette a Virág utcán, talán anélkül, hogy valaha is betértek volna. Mások viszont jól ismerték, sőt, ellátogattak oda – ők már tudják, hogy többé nincs lehetőség belépni.
A nyíregyházi Gázmúzeum különlegessége abban rejlett, hogy az országban szinte egyedüliként mutatta be a gázipar múltját. 2014-ben még interjút is készítettünk Csók Istvánnal, a múzeum alapítójával. A kiállításon régi gázkészülékek, biztosítóberendezések és technológiai megoldások voltak láthatók, melyek bepillantást engedtek egy letűnt kor mérnöki világába.
Sajnos azonban a Gázmúzeum már a múlté: az intézmény hónapokkal ezelőtt bezárt, a kiállítási tárgyakat pedig Miskolcra szállították. A gyűjtemény jelenleg ott tekinthető meg – Nyíregyháza ezzel egy értékes emlékhellyel lett szegényebb.
Korábbi videóink 2014-ből!
