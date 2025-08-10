2 órája
Egy árokparon találták meg az idős férfit, akit napok óta kerestek a speciális mentők!
Napokig keresték az idős embert, több mentőegység is összefogott a felkutatására.
Társportálunk, a haon.hu cikke alapján szombaton írtunk arról, hogy napok óta kerestek egy idős férfit, aki augusztus 7-én, csütörtökön késő este tűnt el debreceni otthonából. A demenciával élő férfi a Vadliba utcáról indult el, és napokig nehéz volt a nyomára bukkanni.
Megtalálták az idős férfit
A Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület a rendőrség kérésére kapcsolódott be a kutatásba, segítségükre volt a szabolcsi kötődésű Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület is, ám a hőség megnehezítette a kutyák dolgát, mert 30 Celsius-fok fölött a szagok, amiket az ebek követni tudnának, hamar elpárolognak, így nem vezetett akkor sikerre a keresés. Vasárnap a haon.hu írta meg, hogy Debrecentől távol, egy árokparton találtak rá az eltűnt idős férfira. A Haon ebben a cikkében számol be a részletekről.
