Egy árokparon találták meg az idős férfit, akit napok óta kerestek a speciális mentők!

Társportálunk, a haon.hu cikke alapján szombaton írtunk arról, hogy napok óta kerestek egy idős férfit, aki augusztus 7-én, csütörtökön késő este tűnt el debreceni otthonából. A demenciával élő férfi a Vadliba utcáról indult el, és napokig nehéz volt a nyomára bukkanni.

Megtalálták az idős férfit Debrecenben egy árokparton Forrás: Police.hu / Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület /Fb

Megtalálták az idős férfit

A Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület a rendőrség kérésére kapcsolódott be a kutatásba, segítségükre volt a szabolcsi kötődésű Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület is, ám a hőség megnehezítette a kutyák dolgát, mert 30 Celsius-fok fölött a szagok, amiket az ebek követni tudnának, hamar elpárolognak, így nem vezetett akkor sikerre a keresés. Vasárnap a haon.hu írta meg, hogy Debrecentől távol, egy árokparton találtak rá az eltűnt idős férfira. A Haon ebben a cikkében számol be a részletekről.

