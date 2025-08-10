augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

34°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltűnt személy

2 órája

Egy árokparon találták meg az idős férfit, akit napok óta kerestek a speciális mentők!

Címkék#Fókusz Mentő-és Segítőkutyás Egyesület#Debrecen#idős férfi#megtalálták

Napokig keresték az idős embert, több mentőegység is összefogott a felkutatására.

Munkatársunktól

Társportálunk, a haon.hu cikke alapján szombaton írtunk arról, hogy napok óta kerestek egy idős férfit, aki augusztus 7-én, csütörtökön késő este tűnt el debreceni otthonából. A demenciával élő férfi a Vadliba utcáról indult el, és napokig nehéz volt a nyomára bukkanni.  

Megtalálták az idős férfit.
Megtalálták az idős férfit Debrecenben egy árokparton  Forrás: Police.hu / Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület /Fb

 Megtalálták az idős férfit 

A Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület a rendőrség kérésére kapcsolódott be a kutatásba, segítségükre volt a szabolcsi kötődésű  Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület is, ám a hőség megnehezítette a kutyák dolgát, mert 30 Celsius-fok fölött a szagok, amiket az ebek követni tudnának, hamar elpárolognak, így nem vezetett akkor sikerre a keresés. Vasárnap a haon.hu írta meg, hogy Debrecentől távol, egy árokparton találtak rá az eltűnt idős férfira. A Haon ebben a cikkében számol be a részletekről. 

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu