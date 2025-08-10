Egy árokparon találták meg az idős férfit, akit napok óta kerestek a speciális mentők!

Társportálunk, a haon.hu cikke alapján szombaton írtunk arról, hogy napok óta kerestek egy idős férfit, aki augusztus 7-én, csütörtökön késő este tűnt el debreceni otthonából. A demenciával élő férfi a Vadliba utcáról indult el, és napokig nehéz volt a nyomára bukkanni.

Megtalálták az idős férfit Debrecenben egy árokpartn Forrás: Police.hu / Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület /Fb

Megtalálták az idős férfit

A Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület a rendőrség kérésére kapcsolódott be a kutatásba, segítségükre volt a szabolcsi kötődésű Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület is, ám a hőség megnehezítette a kutyák dolgát, mert 30 Celsius-fok fölött a szagok, amiket az ebek követni tudnának, hamar elpárolognak, így nem vezetett akkor sikerre a keresés. Vasárnap délelőtt a haon.hu arról számolt be, hogy Debrecentől távol, egy árokparton találtak rá az eltűnt idős férfira.

Hosszúpályi felé feküdt az árokparton és éppen nagyon kedves ismerőseink jöttek be Debrecenbe és megálltak. Meg tudta mondani a nevét, és hihetetlen, de teljesen jól van

- írta a vasárnap kitett bejegyzésében a speciális mentőegység. A haon.hu írását itt olvashatják el bővebben.