Megújul a Máthé-kúria Vásárosnaményban

– Vásárosnamény Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Interreg VI-A Magyarország–Szlovákia Program keretében, és több mint 856 ezer euró támogatást nyert el. A projekt #4museums címmel valósul meg szlovák partnerintézmények együttműködésével, a vezető partner a Kelet-Szlovákiai Múzeum (Kassa). A projekt célja a Máthé-kúria teljes körű rekonstrukciója és korszerűsítése, amelynek részeként megújul az épület, valamint az iskolatörténeti kiállítás is – írja az önkormányzat közösségi oldalán. Hozzáfűzi: a beruházáson túl közös programokat is tartalmaz a projekt, mint például: tapasztalatcsere a partnerintézmények között, múzeumi szakemberek és diákok számára szervezett oktatások és műhelymunkák, valamint közös kulturális rendezvények. Kiemelt eseményként „Muzeológia a 21. században” címmel nemzetközi konferencia kerül megrendezésre, amely platformot teremt a múzeumi szféra aktuális kihívásainak és jövőbeli lehetőségeinek bemutatására. A projekt részeként marketingkampány is indul a megújult helyszínek népszerűsítésére. Emellett a résztvevő partnerek határokon átnyúló kulturális utalványokat bocsátanak ki, ösztönözve a régiók közötti turisztikai mozgást és élményalapú felfedezést.

Cikkajánlónk más témákban: