A titok nyitja

2 órája

Megyesi Balázs felfedi: így nyitnak ki egy 18. századi ládát!

Az ország egyik legismertebb műtárgyszakértője, a Kincsvadászok című műsor állandó szereplője, most egy igazi ritkaságot mutatott be követőinek. Megyesi Balázs egy 18. századi ládát nyitott ki.

– Rablók és betörők figyelem! Most megmutatom, hogyan kell egy 18. századi ládát kinyitni!– Megyesi Balázs műtárgyszakértő avatott be a titokba közösségi oldalán. Annyit elárulunk, a lakaton nem volt kulcslyuk, de a szakértőnek pár másodperc is elég volt ahhoz, pedig a láda teteje is le volt zárva. 


Az elmúlt évek legnépszerűbb tévéműsora, a Kincsvadászok sokak érdeklődését felkeltette az értékmentés, a műtárgyak iránt. Ahogy azt már többször megírtuk, Nyíregyháza a szíve csücske a Kincsvadászok elismert szakértőjének. Megyesi Balázs ezer szállal kötődik vármegyénkhez, már sokszor mesélt gyerekkoráról, és élményeiről. A Kincsvadászok szakértője lassan 15 éve kutat megszállottan műtárgyak után. Az egyik különleges tárgyról ebben a cikkünkben írtunk, egy 130 éves szövőszék egy darabjáról. 

