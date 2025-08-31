Egy betegség, ami évente több száz életet követel Magyarországon

– A méhnyakrák a nők körében világszerte a negyedik leggyakoribb rosszindulatú daganattípus, miközben egyike azoknak a daganatos megbetegedéseknek, amelyek kialakulása – az orvostudomány jelenlegi állása szerint – szinte teljes mértékben megelőzhető lenne. Magyarországon évente körülbelül 1000–1200 új beteget diagnosztizálnak, és 400–500 nő veszti életét méhnyakrák következtében. Az Affidea Magyarország nőgyógyász szakértője szerint a HPV elleni védőoltás és az évenkénti szűrés együttesen kulcsszerepet játszik a megelőzésben.

Méhnyakrák megelőzés védőoltással

Az OECD 2025-ös jelentése szerint1 Magyarországon a szervezett méhnyakrák szűrés részvételi aránya 2022-ben mindössze 26 százalék volt, ami jelentős csökkenést mutat az előző évekhez képest. A szakértők szerint a megelőzés érdekében az évenkénti szűrés javasolt.

A méhnyakrák kialakulásáért ugyanis szinte teljes mértékben a humán papillomavírus (HPV) felelős. A rendszeres szűrések révén hatékonyan megelőzhető lenne. Bár élete során a legtöbb, legalább egy szexuális partnerrel rendelkező nő és férfi átesik HPV fertőzésen, a fertőzések egy része átmeneti. Ennek oka, hogy a HPV-t az immunrendszer az esetek többségében néhány hónap vagy egy-két év alatt képes legyőzni. Ez nagy különbség például a herpesz- vagy a HIV-vírussal szemben, amelyek jelenleg nem gyógyíthatóak, a fertőzés a szervezetben marad. A HPV tehát nem feltétlenül jelent élethosszig tartó fertőzést, de ha tartósan fennmarad, akkor nagymértékben növeli a nőknél a méhnyakrák, a férfiaknál pedig a szájüregi és garatrák kialakulásának kockázatát.

Nem minden HPV egyforma – alacsony, közepes és magas kockázatú típusok is vannak

A HPV-nek legalább 200 altípusa ismert, amelyeket a daganatkeltő potenciáljuk alapján három fő csoportba sorolnak:

Alacsony kockázatú típusok: főként enyhébb elváltozásokat okoznak

Közepes kockázatú típusok: gyakrabban fordulnak elő daganatmegelőző állapotokban

Magas kockázatú típusok: jelentősen növelik a méhnyakrák esélyét

A HPV-tesztek nemcsak a fertőzést mutatják ki, hanem „tipizálják” is a vírust, vagyis azonosítják, melyik típust hordozza a páciens.

A megelőzés kulcsa a HPV elleni védőoltás, az évenkénti szűrővizsgálat, a dohányzásról való leszokás, az egészséges életmód és az immunrendszer erősítése

