Egészségszemlélet

3 órája

Egy betegség, ami évente több száz életet követel Magyarországon

A rendszeres szűrés életet menthet. Méhnyakrák: évente el kell menni a szűrővizsgálatra!

Szon.hu

– A méhnyakrák a nők körében világszerte a negyedik leggyakoribb rosszindulatú daganattípus, miközben egyike azoknak a daganatos megbetegedéseknek, amelyek kialakulása – az orvostudomány jelenlegi állása szerint – szinte teljes mértékben megelőzhető lenne. Magyarországon évente körülbelül 1000–1200 új beteget diagnosztizálnak, és 400–500 nő veszti életét méhnyakrák következtében. Az Affidea Magyarország nőgyógyász szakértője szerint a HPV elleni védőoltás és az évenkénti szűrés együttesen kulcsszerepet játszik a megelőzésben.

Méhnyakrák megelőzés rendszeressel szűréssel
Méhnyakrák- a rendszeres szűrés Fotó: Jo Panuwat D

Méhnyakrák megelőzés védőoltással

Az OECD 2025-ös jelentése szerint1 Magyarországon a szervezett méhnyakrák szűrés részvételi aránya 2022-ben mindössze 26 százalék volt, ami jelentős csökkenést mutat az előző évekhez képest. A szakértők szerint a megelőzés érdekében az évenkénti szűrés javasolt.

A méhnyakrák kialakulásáért ugyanis szinte teljes mértékben a humán papillomavírus (HPV) felelős. A rendszeres szűrések révén hatékonyan megelőzhető lenne. Bár élete során a legtöbb, legalább egy szexuális partnerrel rendelkező nő és férfi átesik HPV fertőzésen, a fertőzések egy része átmeneti. Ennek oka, hogy a HPV-t az immunrendszer az esetek többségében néhány hónap vagy egy-két év alatt képes legyőzni. Ez nagy különbség például a herpesz- vagy a HIV-vírussal szemben, amelyek jelenleg nem gyógyíthatóak, a fertőzés a szervezetben marad. A HPV tehát nem feltétlenül jelent élethosszig tartó fertőzést, de ha tartósan fennmarad, akkor nagymértékben növeli a nőknél a méhnyakrák, a férfiaknál pedig a szájüregi és garatrák kialakulásának kockázatát.

Nem minden HPV egyforma – alacsony, közepes és magas kockázatú típusok is vannak

A HPV-nek legalább 200 altípusa ismert, amelyeket a daganatkeltő potenciáljuk alapján három fő csoportba sorolnak:

  •  Alacsony kockázatú típusok: főként enyhébb elváltozásokat okoznak 
  •  Közepes kockázatú típusok: gyakrabban fordulnak elő daganatmegelőző állapotokban 
  • Magas kockázatú típusok: jelentősen növelik a méhnyakrák esélyét 

A HPV-tesztek nemcsak a fertőzést mutatják ki, hanem „tipizálják” is a vírust, vagyis azonosítják, melyik típust hordozza a páciens. 

A megelőzés kulcsa a HPV elleni védőoltás, az évenkénti szűrővizsgálat, a dohányzásról való leszokás, az egészséges életmód és az immunrendszer erősítése

– tette hozzá.

A HPV elleni védőoltás akkor a leghatékonyabb, ha a nemi élet megkezdése előtt adják be. Magyarországon a 12 éves lányok és fiúk számára ingyenesen elérhető a 2018 óta forgalomban lévő, kilenc komponensű HPV-oltás, amelyet iskolai program keretében biztosítanak. A „komponensek” azt jelentik, hogy az oltás többféle HPV-típus ellen nyújt védelmet. 

A rákkal szemben a szűrés a fegyver

A szűrővizsgálatokról a vármegyei tisztifőorvost, dr. Szabó Tündét nemrégiben szerkesztőségünkben kérdeztük meg. Két újdonságot is említett, ami még inkább kiszélesíti a szűréseken való részvétel lehetőségét. – Mint ismert: a népegészségügyi szűrések körében a mammográfiás vizsgálatokra a 45-65 év közötti nők kapnak meghívót. 2009-től működik a 25-65 év közötti hölgyek méhnyakrák szűrése, valamint az 50-70 év közötti férfiak és nők körében a vastagbéldaganatok időben történő felismerésére is elindultak a szűrőprogramok – említett három ngyon fontos vizsgálatot a vármegyei tisztifőorvos.

Majd így folytatta:

 – Jó hírt tudok bejelenteni: most már országos szinten minden területi védőnő végezni fogja a méhnyakrák- szűrését, hiszen a tanulmányaikban ez benne van, s megkapják a jogosultságot rá. Tehát miden településen, minden körzetben az erre a vizsgálatra jogosult nők keressék fel őket bizalommal


–mondta el a vármegyei tisztifőorvos. 

