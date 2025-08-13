Melyik szabolcsi településen a legkönnyebb csajozni? Íme a toplista!

Toplista: itt él a legtöbb nő Szabolcs-Szatmár-Beregben

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye sokak szerint a nyugodt élet szigete – de egyes települések a párkeresők számára is rejtett kincset jelentenek. Különösen azok, ahol nemcsak sokan élnek, hanem látványosan magas a nők aránya is. Ha egy szingli férfi statisztikai alapon keresné a nagy Ő-t, ezekre a helyekre érdemes lehet elsőként ellátogatni.

Lássuk, mely városok vezetnek a 2025-ös adatok alapján:

Nagyecsed – 3024 nő (a lakosság 48,9%-a)

Balkány – 2991 nő (50,5%)

Nagyhalász – 2730 nő (49,0%)

Tiszalök – 2575 nő (48,9%)

Kemecse – 2503 nő (50,0%)

Nyírmada – 2477 nő (49,4%)

Csenger – 2350 nő (48,1%)

Kótaj – 2336 nő (49,8%)

Rakamaz – 2254 nő (48,5%)

Demecser – 2014 nő (49,0%)

Az élen Balkány áll a legnagyobb arányú női lakossággal (több mint 50,5%), de Kemecse is pontosan 50-50%-os nemi megoszlással büszkélkedhet. Nagyecsed viszont abszolút számban viszi a prímet: több mint háromezer nő él ott jelenleg, ami kiemelkedő szám egy ekkora településhez képest.

De azért ne felejtsük el…

…hogy az ismerkedés nem puszta számjáték! Az esélyeket viszont nem árt ismerni. Egy kellemes délutáni séta, helyi rendezvény, vagy akár egy nyári fesztivál remek alkalmat adhat arra, hogy szóba elegyedjünk valakivel – főleg ott, ahol többségben vannak a hölgyek.

Szóval, ha valaki új ismeretségekre vágyik, érdemes megjegyezni ezeket a neveket: Balkány, Kemecse, Nagyhalász – vagy épp a toplistás Nagyecsed. Lehet, hogy pont ott vár ránk valaki, akire eddig nem is gondoltunk.