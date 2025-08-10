augusztus 10., vasárnap

MÁV

3 órája

Fontos bejelentés! Változott a menetrend a záhonyi fővonalon

Tokaj IC-vel utazna? Fontos változások léptek életbe. Módosult a menetrend.

Pályakarbantartás miatt megváltozott a menetrend a Budapest–Záhony vasútvonalon – közölte a MÁV. A munkálatok érintik a Tokaj InterCity vonatokat is, amelyek az érintett időszakban megosztva közlekednek, illetve hosszabb menetidőre kell számítani több vonat esetében. A karbantartás során Debrecenben átépítik a Huszár Gál utcai és Lőtér utcai közúti-vasúti átjárókat, emiatt közúti lezárások is várhatók.

menetrend
Megváltozott a menetrend a záhonyi fővonalon
Forrás: szon.hu

Változott a menetrend

A MÁV tájékoztatása szerint az alábbi forgalmi változások léptek életbe augusztus 9. és 18. között a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony fővonalon:

  • A Tokaj InterCityk megosztva közlekednek a Keleti pályaudvar és Nyíregyháza, illetve a Nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között.
  • Nyíregyházán a megosztva közlekedő InterCityk között nem biztosított a közvetlen, gyors átszállás a módosított menetrend miatt.
  • A Nyíregyházán túl utazók a következő vonattal folytathatják utazásukat.
  • Kivétel a Miskolcról 6:21-kor a Nyugati pályaudvarra és a Nyugati pályaudvarról 21:41-kor Miskolcra induló Tokaj InterCity (IC 580, IC 688), ezek a vonatok teljes útvonalon közlekednek.
  • A Nyíregyháza és Debrecen közötti személyvonatok és InterRégiók 3 perccel, az InterCityk 5 perccel hosszabb menetidővel közlekednek.
  • A Debrecenből 14:03-kor és 15:03-kor, valamint a Püspökladányból 15:17-kor és 16:17-kor Záhonyba induló személyvonat (6216, 6276, 6236, 6256) nem közlekedik Debrecen és Nyíregyháza között.
  • A Záhonyból 13:03-kor és 14:03-kor Püspökladányba, valamint a 15:03-kor Debrecenbe induló személyvonat (6235, 6213, 6223) nem közlekedik Nyíregyháza és Debrecen között.
  • A Nyíregyházáról 20:30-kor a Nyugati pályaudvarra induló Tokaj IC (IC 1586) megáll Apafán, biztosítva az átszállást a Mátészalkáról 19:16-kor Debrecenbe induló személyvonatról (6311)
  • A Debrecenből 13:38-kor és 14:38-kor Záhonyba induló személyvonat (6234, 6226) csak Nyíregyházáig közlekedik.
  • A Nyíregyházáról 6:39-kor Füzesabonyba induló személyvonat (5169) Tokajig 4 perccel korábban közlekedik.
  • Augusztus 9-től 17-ig a Csap felől érkező és Bécs felé továbbinduló Tisza-Szamos EuroCity (EC 146) 5 perccel korábban közlekedik Debrecen és Keleti pályaudvar között.
  • Augusztus 12-én estétől 14-én reggelig a felsorolt Cívis InterRégiók helyett pótlóbusz közlekedik Kisújszállás és Püspökladány között:
  • A Nyugati pályaudvarról 20:25-kor, 21:25-kor, 22:25-kor Debrecenbe induló Cívis IR (6008, 6088, 6098) helyett, és
  • a Debrecenből 2:34-kor és 3:30-kor a Nyugati pályaudvarra induló Cívis IR (6009, 6019) helyett.
  • Augusztus 18-án a Záhony felől érkező, Nyíregyházáról 11:37-kor Debrecenbe továbbinduló személyvonat (6247) Nyíregyházáról 8 perccel korábban indul.

A menetrendi változás érinti még:

A Debrecen–Mátészalka vonalon közlekedő vonatokat is, amelyek pár perccel korábban indulnak.

A Vásárosnaményból 14:38-kor Záhonyba, valamint a Záhonyból 15:02-kor és 19:26-kor Mátészalkára induló személyvonatokat (36816, 36813, 36821), amelyek 3-3 perccel korábban indulnak.

További részletek itt!

