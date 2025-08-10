Fontos bejelentés! Változott a menetrend a záhonyi fővonalon

Pályakarbantartás miatt megváltozott a menetrend a Budapest–Záhony vasútvonalon – közölte a MÁV. A munkálatok érintik a Tokaj InterCity vonatokat is, amelyek az érintett időszakban megosztva közlekednek, illetve hosszabb menetidőre kell számítani több vonat esetében. A karbantartás során Debrecenben átépítik a Huszár Gál utcai és Lőtér utcai közúti-vasúti átjárókat, emiatt közúti lezárások is várhatók.

Megváltozott a menetrend a záhonyi fővonalon

Forrás: szon.hu

Változott a menetrend

A MÁV tájékoztatása szerint az alábbi forgalmi változások léptek életbe augusztus 9. és 18. között a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony fővonalon: