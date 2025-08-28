Csavarnak egy jó nagyot a szabolcsi buszmenetrenden, listán az érintett járatok

Szeptember elsején becsengetnek, hétfőtől újra tanulásé lesz a főszerep az iskolákban. Az iskolakezdés miatt a forgalom jelentősen megnő reggel és délután, ezért a közlekedési vállalatok igyekeznek több járatot indítani, vagy módosítani az időpontokat, hogy a diákok és tanárok időben és kényelmesen eljussanak az iskolába, illetve haza. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően változik a helyközi autóbusz menetrendje vármegyénkben is. A változásokról a mavcsoport.hu oldalán tájékozódhatnak.

Hétfőtől változik a helyközi járatok menetrendje fotó: commons.wikimedia.org

Így vátozik a menetrend

4202 Nyíregyháza-Beszterec

A munkaszüneti napokon 12:10-kor Nyíregyházáról Beszterecre közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.

A tanítási napokon 14:25-kor Nyíregyházáról Beszterecre közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.

A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 14:50-kor Nyíregyházáról Beszterecre közlekedő autóbusz egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.

4205 Nyíregyháza-Nyírtura-Sényő

A szabadnapokon 15:18-kor Sényőről Nyíregyházára közlekedő autóbusz 76 perccel később, 16:34-kor indul.

4207 [Nyíregyháza-] Baktalórántháza-Mátészalka

A munkanapokon 4:31-kor Székelyből Mátészalkára közlekedő autóbusz tanszünetben munkanapokon 10 perccel később, 4:41-kor indul.

4209 Nyíregyháza-Vásárosnamény-Fehérgyarmat

A munkanapokon 9:00-kor Nyíregyházáról Vásárosnaményba közlekedő autóbusz 15 perccel korábban, 8:45-kor indul.

A munkanapokon 14:22-kor Nyíregyházáról Fehérgyarmatra közlekedő autóbusz Vásárosnamény és Fehérgyarmat között 5 perccel később közlekedik.

4210 Nyíregyháza-Baktalórántháza-Kisvárda

A tanítási napokon 7:00-kor Nyíribronyból Nyíregyházára közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 6:50-kor indul.

4233 Nyíregyháza-Nyírpazony-Sényő

A munkaszüneti napokon 18:25-kor Nyíregyházáról Sényőre közlekedő autóbusz 20 perccel később, 18:45-kor indul.

4239 Nyíregyháza-Nagycserkesz-Tiszaeszlár

A munkanapokon 4:23-kor Tiszaeszlárról Nyíregyházára közlekedő autóbusz 4 perccel korábban és menetidőkorrekcióval közlekedik.

4240 Nyíregyháza-Tiszavasvári-Tiszalök-Tiszadob-Polgár-Tiszaújváros

A tanítási napokon 5:35-kor Nyíregyházáról Tiszaújvárosba közlekedő autóbusz Nyíregyháza és Tiszavasvári között 5 perccel korábban közlekedik.