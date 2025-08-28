2 órája
Csavarnak egy jó nagyot a szabolcsi buszmenetrenden, listán az érintett járatok
Hétfőn becsengetnek, elkezdődik a tanév. Az iskolakezdés miatt változik a helyközi autóbusz menetrend. Mutatjuk a változásokat.
Szeptember elsején becsengetnek, hétfőtől újra tanulásé lesz a főszerep az iskolákban. Az iskolakezdés miatt a forgalom jelentősen megnő reggel és délután, ezért a közlekedési vállalatok igyekeznek több járatot indítani, vagy módosítani az időpontokat, hogy a diákok és tanárok időben és kényelmesen eljussanak az iskolába, illetve haza. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően változik a helyközi autóbusz menetrendje vármegyénkben is. A változásokról a mavcsoport.hu oldalán tájékozódhatnak.
Így vátozik a menetrend
- 4202 Nyíregyháza-Beszterec
A munkaszüneti napokon 12:10-kor Nyíregyházáról Beszterecre közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
A tanítási napokon 14:25-kor Nyíregyházáról Beszterecre közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 14:50-kor Nyíregyházáról Beszterecre közlekedő autóbusz egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.
- 4205 Nyíregyháza-Nyírtura-Sényő
A szabadnapokon 15:18-kor Sényőről Nyíregyházára közlekedő autóbusz 76 perccel később, 16:34-kor indul.
- 4207 [Nyíregyháza-] Baktalórántháza-Mátészalka
A munkanapokon 4:31-kor Székelyből Mátészalkára közlekedő autóbusz tanszünetben munkanapokon 10 perccel később, 4:41-kor indul.
- 4209 Nyíregyháza-Vásárosnamény-Fehérgyarmat
A munkanapokon 9:00-kor Nyíregyházáról Vásárosnaményba közlekedő autóbusz 15 perccel korábban, 8:45-kor indul.
A munkanapokon 14:22-kor Nyíregyházáról Fehérgyarmatra közlekedő autóbusz Vásárosnamény és Fehérgyarmat között 5 perccel később közlekedik.
- 4210 Nyíregyháza-Baktalórántháza-Kisvárda
A tanítási napokon 7:00-kor Nyíribronyból Nyíregyházára közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 6:50-kor indul.
- 4233 Nyíregyháza-Nyírpazony-Sényő
A munkaszüneti napokon 18:25-kor Nyíregyházáról Sényőre közlekedő autóbusz 20 perccel később, 18:45-kor indul.
- 4239 Nyíregyháza-Nagycserkesz-Tiszaeszlár
A munkanapokon 4:23-kor Tiszaeszlárról Nyíregyházára közlekedő autóbusz 4 perccel korábban és menetidőkorrekcióval közlekedik.
- 4240 Nyíregyháza-Tiszavasvári-Tiszalök-Tiszadob-Polgár-Tiszaújváros
A tanítási napokon 5:35-kor Nyíregyházáról Tiszaújvárosba közlekedő autóbusz Nyíregyháza és Tiszavasvári között 5 perccel korábban közlekedik.
A tanítási napokon 7:12-kor Tiszavasváriból Tiszalökre közlekedő autóbusz megszűnik. Az eljutás 7:12-kor továbbra is biztosított.
A 4:06-kor Tiszadobról Nyíregyházára közlekedő autóbusz 5 perccel korábban és menetidőkorrekcióval közlekedik.
A 20:06-kor Tiszadobról Nyíregyházára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
- 4244 Rakamaz-Tiszalök-Tiszavasvári
A tanítási napokon 6:25-kor Rakamazról Tiszavasváriba közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon, Hajdúnánásig közlekedik.
A 8:45-kor Rakamazról Tiszalökre közlekedő autóbusz 2 perccel később, 8:47-kor indul és tanítási napokon meghosszabbított útvonalon, Tiszavasvári, Városháza tér megállóhelyig közlekedik.
A munkanapokon 6:22-kor Tiszalökről Rakamazra közlekedő autóbusz tanítási napokon meghosszabbított útvonalon, Hajdúnánás, Autóbusz-váróterem megállóhelyről, és 4 perccel korábban, 6:18-kor indul.
Tanítási napokon 6:43-kor új autóbusz indul Hajdúnánás, Vasútállomásról Tiszalök, Gimnázium megállóhelyre.
A 10:40-kor Tiszalökről Rakamazra közlekedő autóbusz 2 perccel korábban, 10:38-kor indul, valamint tanítási napokon meghosszabbított útvonalon, Hajdúnánás, Autóbusz-állomás megállóhelyről indul.
- 4249 Nyíregyháza-Kótaj-Buj-Tiszabercel-Gávavencsellő-Balsa
Az autóbuszok Buj, temető megállóhely érintésével közlekednek.
A munkanapokon 5:10-kor Nyíregyházáról Balsára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 5:15-kor indul.
A munkanapokon 6:35-kor Nyíregyházáról Balsára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 10:40-kor Nyíregyházáról Balsára közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 10:30-kor indul.
A naponta, kivéve szabadnapokon 12:25-kor Nyíregyházáról Balsára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
A naponta 15:05-kor Nyíregyházáról Balsára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
A naponta 18:35-kor Nyíregyházáról Balsára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 22:35-kor Nyíregyházáról Balsára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 22:40-kor indul és menetidőkorrekcióval közlekedik.
A munkanapokon 5:15-kor Balsáról Nyíregyházára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
A munkanapokon 6:10-kor Balsáról Nyíregyházára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 6:15-kor indul és menetidőkorrekcióval közlekedik.
A munkanapokon 8:00-kor Balsáról Nyíregyházára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
A naponta, kivéve szabadnapokon 13:45-kor Balsáról Nyíregyházára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
A naponta 16:26-kor Balsáról Nyíregyházára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
A munkanapokon 20:10-kor Balsáról Nyíregyházára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
- 4251 Kisvárda-Szabolcsveresmart
A munkanapokon 17:25-kor Kisvárdáról Szabolcsveresmartra közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Kisvárda, Volán-telep megállóhelytől közlekedik.
- 4259 Kisvárda-Aranyosapáti-Vásárosnamény
A tanszünetben munkanapokon 13:05-kor Kisvárdából Vásárosnaményba közlekedő autóbusz 5 perccel később, 13:10-kor indul.
A tanítási napokon 13:05-kor Kisvárdából Vásárosnaményba közlekedő autóbusz 5 perccel később, 13:10-kor indul.
A tanítási napokon 13:25-kor Kisvárdából Papra közlekedő autóbusz 10 perccel később, 13:35-kor indul.
A tanszünetben munkanapokon 14:12-kor Kisvárdából Vásárosnaményba közlekedő autóbusz 10 perccel később, 14:22-kor indul.
A szabadnapokon 14:25-kor Kisvárdából Lövőpetribe közlekedő autóbusz 10 perccel később, 14:35-kor indul.
A tanítási napokon 14:25-kor Kisvárdából Vásárosnaményba közlekedő autóbusz 10 perccel később, 14:35-kor indul.
A munkanapokon 10:20-kor Vásárosnaményból Kisvárdába közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 10:10-kor indul.
A tanítási napokon 13:45-kor Papról Kisvárdára közlekedő autóbusz 10 perccel később, 13:55-kor indul.
A tanítási napokon 15:00-kor Lövőpetriből Kisvárdába közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 14:55-kor indul.
- 4301 Vásárosnamény-Tiszaadony-Lónya
A munkanapokon 8:10-kor Lónyáról Vásárosnaményba közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 8:05-kor indul és menetidőkorrekcióval közlekedik.
- 4310 Vásárosnamény-Gulács-Tarpa-Fehérgyarmat
A munkanapokon 14:20-kor Vásárosnaményból Fehérgyarmatra közlekedő autóbusz 5 perccel később, 14:25-kor indul.
- 4325 Mátészalka-Fehérgyarmat
Szabad- és munkaszüneti napokon 7:10-kor új autóbusz indul Mátészalka, Autóbusz-állomásról Fehérgyarmat, Autóbusz-állomásra.
A munkanapokon 5:45-kor Fehérgyarmatról Mátészalkára közlekedő autóbusz szabad- és munkaszüneti napokon is közlekedik.
- 4356 Fehérgyarmat-Vámosoroszi-Kishódos
A tanítási napokon 7:30-kor Fehérgyarmatról Kisszekeresre közlekedő autóbusz 20 perccel korábban, 7:10-kor indul.
A tanítási napokon 8:02-kor Kisszekeresről Fehérgyarmatra közlekedő autóbusz 20 perccel korábban, 7:42-kor indul.
- 4368 Fehérgyarmat-Panyola-Olcsvaapáti
A szabadnapokon 5:22-kor Olcsvaapátiból Fehérgyarmatra közlekedő autóbusz 22 perccel korábban, 5:00-kor indul.
- 4370 Nyírbátor-Baktalórántháza-Vásárosnamény
A munkanapokon 16:05-kor Baktalórántházáról Nyírbátorba induló autóbusz tanszünetben munkanapokon 15 perccel később, 16:20-kor indul.
- 4373 Nyírbátor-Vállaj-Mérk
A munkanapokon 16:52-kor Nyírbátorból Mérkre közlekedő autóbusz 8 perccel később, 17:00-kor indul.
