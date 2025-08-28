augusztus 28., csütörtök

Erre érdemes figyelni

2 órája

Csavarnak egy jó nagyot a szabolcsi buszmenetrenden, listán az érintett járatok

Címkék#menetrend változás#autóbusz menetrend#menetrend

Hétfőn becsengetnek, elkezdődik a tanév. Az iskolakezdés miatt változik a helyközi autóbusz menetrend. Mutatjuk a változásokat.

Szon.hu

Szeptember elsején becsengetnek, hétfőtől újra tanulásé lesz a főszerep az iskolákban. Az iskolakezdés miatt a forgalom jelentősen megnő reggel és délután, ezért a közlekedési vállalatok igyekeznek több járatot indítani, vagy módosítani az időpontokat, hogy a diákok és tanárok időben és kényelmesen eljussanak az iskolába, illetve haza. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően változik a helyközi autóbusz menetrendje vármegyénkben is. A változásokról a mavcsoport.hu oldalán tájékozódhatnak.

menetrend
Hétfőtől változik a helyközi járatok menetrendje fotó: commons.wikimedia.org

Így vátozik a menetrend

  • 4202 Nyíregyháza-Beszterec 

A munkaszüneti napokon 12:10-kor Nyíregyházáról Beszterecre közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik. 

A tanítási napokon 14:25-kor Nyíregyházáról Beszterecre közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik. 

A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 14:50-kor Nyíregyházáról Beszterecre közlekedő autóbusz egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint. 

  • 4205 Nyíregyháza-Nyírtura-Sényő 

A szabadnapokon 15:18-kor Sényőről Nyíregyházára közlekedő autóbusz 76 perccel később, 16:34-kor indul. 

  • 4207 [Nyíregyháza-] Baktalórántháza-Mátészalka 

A munkanapokon 4:31-kor Székelyből Mátészalkára közlekedő autóbusz tanszünetben munkanapokon 10 perccel később,  4:41-kor indul.

  • 4209 Nyíregyháza-Vásárosnamény-Fehérgyarmat 

A munkanapokon 9:00-kor Nyíregyházáról Vásárosnaményba közlekedő autóbusz 15 perccel korábban, 8:45-kor indul. 

A munkanapokon 14:22-kor Nyíregyházáról Fehérgyarmatra közlekedő autóbusz Vásárosnamény és Fehérgyarmat között 5 perccel később közlekedik. 

  • 4210 Nyíregyháza-Baktalórántháza-Kisvárda 

A tanítási napokon 7:00-kor Nyíribronyból Nyíregyházára közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 6:50-kor indul.

  • 4233 Nyíregyháza-Nyírpazony-Sényő 

A munkaszüneti napokon 18:25-kor Nyíregyházáról Sényőre közlekedő autóbusz 20 perccel később, 18:45-kor indul.

  • 4239 Nyíregyháza-Nagycserkesz-Tiszaeszlár 

A munkanapokon 4:23-kor Tiszaeszlárról Nyíregyházára közlekedő autóbusz 4 perccel korábban és menetidőkorrekcióval közlekedik. 

  • 4240 Nyíregyháza-Tiszavasvári-Tiszalök-Tiszadob-Polgár-Tiszaújváros 

A tanítási napokon 5:35-kor Nyíregyházáról Tiszaújvárosba közlekedő autóbusz Nyíregyháza és Tiszavasvári között 5 perccel korábban közlekedik. 

A tanítási napokon 7:12-kor Tiszavasváriból Tiszalökre közlekedő autóbusz megszűnik. Az eljutás 7:12-kor továbbra is biztosított.

A 4:06-kor Tiszadobról Nyíregyházára közlekedő autóbusz 5 perccel korábban és menetidőkorrekcióval közlekedik. 

A 20:06-kor Tiszadobról Nyíregyházára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik. 

  • 4244 Rakamaz-Tiszalök-Tiszavasvári 

A tanítási napokon 6:25-kor Rakamazról Tiszavasváriba közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon, Hajdúnánásig közlekedik. 

A 8:45-kor Rakamazról Tiszalökre közlekedő autóbusz 2 perccel később, 8:47-kor indul és tanítási napokon meghosszabbított útvonalon, Tiszavasvári, Városháza tér megállóhelyig közlekedik.

A munkanapokon 6:22-kor Tiszalökről Rakamazra közlekedő autóbusz tanítási napokon meghosszabbított útvonalon, Hajdúnánás, Autóbusz-váróterem megállóhelyről, és 4 perccel korábban, 6:18-kor indul.

Tanítási napokon 6:43-kor új autóbusz indul Hajdúnánás, Vasútállomásról Tiszalök, Gimnázium megállóhelyre.

A 10:40-kor Tiszalökről Rakamazra közlekedő autóbusz 2 perccel korábban, 10:38-kor indul, valamint tanítási napokon meghosszabbított útvonalon, Hajdúnánás, Autóbusz-állomás megállóhelyről indul.

  • 4249 Nyíregyháza-Kótaj-Buj-Tiszabercel-Gávavencsellő-Balsa 

Az autóbuszok Buj, temető megállóhely érintésével közlekednek.

A munkanapokon 5:10-kor Nyíregyházáról Balsára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 5:15-kor indul.

A munkanapokon 6:35-kor Nyíregyházáról Balsára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik. 

A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 10:40-kor Nyíregyházáról Balsára közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 10:30-kor indul.

A naponta, kivéve szabadnapokon 12:25-kor Nyíregyházáról Balsára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.

A naponta 15:05-kor Nyíregyházáról Balsára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik. 

A naponta 18:35-kor Nyíregyházáról Balsára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik. 

A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 22:35-kor Nyíregyházáról Balsára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 22:40-kor indul és menetidőkorrekcióval közlekedik. 

A munkanapokon 5:15-kor Balsáról Nyíregyházára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik. 

A munkanapokon 6:10-kor Balsáról Nyíregyházára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 6:15-kor indul és menetidőkorrekcióval közlekedik. 

A munkanapokon 8:00-kor Balsáról Nyíregyházára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik. 

A naponta, kivéve szabadnapokon 13:45-kor Balsáról Nyíregyházára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik. 

A naponta 16:26-kor Balsáról Nyíregyházára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.

A munkanapokon 20:10-kor Balsáról Nyíregyházára közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik. 

  • 4251 Kisvárda-Szabolcsveresmart 

A munkanapokon 17:25-kor Kisvárdáról Szabolcsveresmartra közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Kisvárda, Volán-telep megállóhelytől közlekedik. 

  • 4259 Kisvárda-Aranyosapáti-Vásárosnamény 

A tanszünetben munkanapokon 13:05-kor Kisvárdából Vásárosnaményba közlekedő autóbusz 5 perccel később, 13:10-kor indul.

A tanítási napokon 13:05-kor Kisvárdából Vásárosnaményba közlekedő autóbusz 5 perccel később, 13:10-kor indul.

A tanítási napokon 13:25-kor Kisvárdából Papra közlekedő autóbusz 10 perccel később, 13:35-kor indul. 

A tanszünetben munkanapokon 14:12-kor Kisvárdából Vásárosnaményba közlekedő autóbusz 10 perccel később, 14:22-kor indul.

A szabadnapokon 14:25-kor Kisvárdából Lövőpetribe közlekedő autóbusz 10 perccel később, 14:35-kor indul.

A tanítási napokon 14:25-kor Kisvárdából Vásárosnaményba közlekedő autóbusz 10 perccel később, 14:35-kor indul.

A munkanapokon 10:20-kor Vásárosnaményból Kisvárdába közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 10:10-kor indul.

A tanítási napokon 13:45-kor Papról Kisvárdára közlekedő autóbusz 10 perccel később, 13:55-kor indul.

A tanítási napokon 15:00-kor Lövőpetriből Kisvárdába közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 14:55-kor indul.

  • 4301 Vásárosnamény-Tiszaadony-Lónya  

A munkanapokon 8:10-kor Lónyáról Vásárosnaményba közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 8:05-kor indul és menetidőkorrekcióval közlekedik.

  • 4310 Vásárosnamény-Gulács-Tarpa-Fehérgyarmat 

A munkanapokon 14:20-kor Vásárosnaményból Fehérgyarmatra közlekedő autóbusz 5 perccel később, 14:25-kor indul. 

  • 4325 Mátészalka-Fehérgyarmat 

Szabad- és munkaszüneti napokon 7:10-kor új autóbusz indul Mátészalka, Autóbusz-állomásról Fehérgyarmat, Autóbusz-állomásra.

A munkanapokon 5:45-kor Fehérgyarmatról Mátészalkára közlekedő autóbusz szabad- és munkaszüneti napokon is közlekedik.

  • 4356 Fehérgyarmat-Vámosoroszi-Kishódos 

A tanítási napokon 7:30-kor Fehérgyarmatról Kisszekeresre közlekedő autóbusz 20 perccel korábban, 7:10-kor indul.

A tanítási napokon 8:02-kor Kisszekeresről Fehérgyarmatra közlekedő autóbusz 20 perccel korábban, 7:42-kor indul.

  • 4368 Fehérgyarmat-Panyola-Olcsvaapáti 

A szabadnapokon 5:22-kor Olcsvaapátiból Fehérgyarmatra közlekedő autóbusz 22 perccel korábban, 5:00-kor indul.

  • 4370 Nyírbátor-Baktalórántháza-Vásárosnamény 

A munkanapokon 16:05-kor Baktalórántházáról Nyírbátorba induló autóbusz tanszünetben munkanapokon 15 perccel később, 16:20-kor indul. 

  • 4373 Nyírbátor-Vállaj-Mérk 

A munkanapokon 16:52-kor Nyírbátorból Mérkre közlekedő autóbusz 8 perccel később, 17:00-kor indul.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

