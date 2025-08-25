Mentős hunyt el az M3-ason, szörnyű baleset lett a végzete

Ahogy arról beszámoltunk, halálos baleset történt az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán vasárnap: egy kamion és egy személyautó karambolozott Kerekharaszt közelében, a 49. kilométernél. A balesetben egy ember meghalt - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője, Szekeres Dominik a távirati irodával, és megerősítette: a rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt. Mentős vesztette életét a balesetben.

Mentős hunyt el a balesetben Fotó: Ajkamentők közösségi oldala

Mentős volt Várpalotán, Debrecenbe szeretett volna eljutni

Órákon át tartott a helyszínelés az M3-ason vasárnap, a halálos baleset miatt

Társportálunk, a veol.hu számolt be elsőként arról, hogy csopaki mentőtiszt a baleset áldozata. Várpalotán dolgozott, és Debrecenbe tartott személyautójával.

Sokan fejezték ki részvétüket a tragédiával kapcsolatban, egy közösségi oldal bejegyzésében fájdalmukat és részvétüket fejezik ki az áldozat ismerősei:

„Sajnos nem tudok és nem is akarok elmenni a szomorú hír mellett! Egy olyan remek ember ment el az élők soraiból, aki a munkáját és egyben hivatását az emberek egészségének megőrzésére, az életek megmentésére tette fel! - írta a poszt létrehozója. Majd így folytatta:

Sokan nem ismerhették Kollár Márkot személyesen, de rengeteg emberen segített! Márk! Köszönjük a rengeteg segítséget, amit adtál nekünk! Egy nagyszerű mentőtisztet veszítettünk! Legyen könnyű neked a föld!!!”

Halálos balesetek a szabolcsi utakon

A felismerhetetlenségig összeroncsolódott az az autó, amelyik augusztus 21-én, csütörtökön délután egy munkásbrigádot szállító kisbuszba csapódott a 471-es úton, Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A kocsiban hárman utaztak, ketten – egy 19 éves fiú és egy 21 éves lány – a helyszínen életüket vesztették, a jármű vezetőjét a mentők kórházba szállították. A kisbuszban kilencen ültek, három embert életveszélyes, kettőt súlyos, a többit könnyű sérüléssel szállítottak el a helyszínre kiérkező mentőegységek. Két balesethez mentőhelikoptert is riasztottak.