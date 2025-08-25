augusztus 25., hétfő

Címkék#Nyírtass#Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Szekeres Dominik#Debrecen

A rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt. Csopaki mentős a halálos baleset áldozata.

Szon.hu
Mentős hunyt el az M3-ason, szörnyű baleset lett a végzete

Ahogy arról beszámoltunk, halálos baleset történt az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán vasárnap: egy kamion és egy személyautó karambolozott Kerekharaszt közelében, a 49. kilométernél. A balesetben egy ember meghalt - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője, Szekeres Dominik a távirati irodával, és megerősítette: a rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt. Mentős vesztette életét a balesetben.

mentős halálos baleset
Mentős hunyt el a balesetben Fotó: Ajkamentők közösségi oldala

Mentős volt Várpalotán, Debrecenbe szeretett volna eljutni

Órákon át tartott a helyszínelés az M3-ason vasárnap, a halálos baleset miatt 

Társportálunk, a veol.hu számolt be elsőként arról, hogy csopaki mentőtiszt a baleset áldozata. Várpalotán dolgozott, és Debrecenbe tartott személyautójával.

Sokan fejezték ki részvétüket a tragédiával kapcsolatban, egy közösségi oldal bejegyzésében fájdalmukat és részvétüket fejezik ki az áldozat ismerősei:

„Sajnos nem tudok és nem is akarok elmenni a szomorú hír mellett! Egy olyan remek ember ment el az élők soraiból, aki a munkáját és egyben hivatását az emberek egészségének megőrzésére, az életek megmentésére tette fel! - írta a poszt létrehozója. Majd így folytatta:
Sokan nem ismerhették Kollár Márkot személyesen, de rengeteg emberen segített! Márk! Köszönjük a rengeteg segítséget, amit adtál nekünk! Egy nagyszerű mentőtisztet veszítettünk! Legyen könnyű neked a föld!!!”

Halálos balesetek a szabolcsi utakon

A felismerhetetlenségig összeroncsolódott az az autó, amelyik augusztus 21-én, csütörtökön délután egy munkásbrigádot szállító kisbuszba csapódott a 471-es úton, Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A kocsiban hárman utaztak, ketten – egy 19 éves fiú és egy 21 éves lány – a helyszínen életüket vesztették, a jármű vezetőjét a mentők kórházba szállították. A kisbuszban kilencen ültek, három embert életveszélyes, kettőt súlyos, a többit könnyű sérüléssel szállítottak el a helyszínre kiérkező mentőegységek. Két balesethez mentőhelikoptert is riasztottak. Helyszíni riportunkat itt olvashatják:

Még aznap este újabb, tragédiával végződő karambolhoz vonultak ki a rendőrök, a mentők és a tűzoltók: összeütközött, majd árokba sodródott két személyautó a 41-es főúton, Rohod közelében. Sajnos a balesetnek halálos áldozata is volt, egy 45 éves nyírmadai férfi életét már nem lehetett megmenteni.

A tragikus széria sajnos pénteken sem szakadt meg, a 4-es számú főúton, Nyírtassnál újabb szörnyűség történt: éjjel két autó ütközött össze, minek következtében hatan súlyos sérüléseket szenvedtek, egy fiatal nő életét pedig már nem lehetett megmenteni.

 

 

