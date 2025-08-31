augusztus 31., vasárnap

Átver a Tisza

1 órája

Szabolcsban a mezőgazdaságban dolgozók zsebéből is pénzt venne ki a Tisza-adó

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg#Tisza-adó#oktatás#mezőgazdaság

A Tisza-adóval a többség rosszabbul járna. A mezőgazdaságban dolgozókat is sarcolná Magyar Péterék többkulcsos szja-terve.

Szon.hu

A Tisza-adó kivesz az emberek zsebéből, a legtöbb szektorban rosszul járnának vele a munkavállalók. Az elmúlt napokban portálunkon is írtunk erről és néhány ágazatban (egészségügy, oktatás) kiszámoltunk, mennyit vinnének haza a dolgozók a többkulcsos adózás után. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a mezőgazdaságban dolgozók is több szja-t fizetnének be, mint eddig. Különösen rossz üzenet ez egy olyan ágazatban, ahol nehéz fizikai munkával keresik kenyerüket az emberek. 

Tisza-adó: a mezpgazdaságban dolgozók is rosszabbul járnának
Tisza-adó: a mezőgazdaságban dolgozók is magasabb adókulcs alá esnének a Tisza-adóval
Fotó: Sipeki Péter

Tisza-adó: eltörölné az egykulcsos szja-t 

Egy nemrégiben kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és úgynevezett progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a gyerekeket nevelő családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. 

A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. A Tisza-adócsomagja több tízezer forintot venne el a mezőgazdaságban dolgozóktól is. 

Kevesebbet vinne haza a dolgozó

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a mezőgazdaságban dolgozók nettó átlagkeresete 304 085 forint, ami 436 757  forintos bruttó bért jelent –  a Központi Statisztikai Hivatal ide vonatkozó 2025. első negyedévi jelentése szerint. A számok a teljes munkaidőben alkalmazásban lévő munkavállalókra vonatkoznak. Érdemes rápillantani a bruttó értékre, amit ha megszorzunk 12-vel, az 5 241 084 forint éves bruttó jövedelmet jelent, tehát az érintetteknek épphogy átlépi az ötmilliós határt az éves keresetük, de a tervezet szerint már a magasabb adókulcs alá esnének. Ez jelentős feszültségeket gerjesztene az ágazatban. 

A mezőgazdaságban dolgozók a bruttó 436 757 forintos átlagbér után 65 514 forintos szja-t fizetnek jelenleg, de ha Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának a mezőgazdaságban dolgozó szabolcsi munkavállalók szja-terhe 66 920 forintra emelkedne. Érdemes nem csupán a havi többlet szja- befizetést figyelembe venni, hanem felszorozni éves szinten vagy akár az elkövetkező 4 évre kiszámolni mennyivel maradna kevesebb a Tisza-adóval kevesebb pénz a családok kasszájában!

 

 

