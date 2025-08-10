3 órája
Úgy meztelenkednek a kertedben, hogy észre se veszed! Ez igazi kihívás vármegyénkben is!
Hatalmas károkat is okoznak a kertekben, ezért érdemes védekezni ellenük. A meztelencsiga sokféle növényt, zöldséget is tönkre tehet.
Sötétben a kertben meztelencsigára is lehet lépni
Fotó: Shutterstock
Nagyon kellemetlen, amikor a hónapok óta gondozott növényeket egyik reggel megrágva, megdézsmálva találjuk. A meztelencsiga a terméseket is tönkreteszi tavasztól őszig, de vannak olyan növények, amelyeket kifejezetten elkerül.
Meztelencsiga elleni védekezés
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kertjeiben is sok kellemetlenséget okoznak a csigák. Minden csupa csiganyál, a várva várt zöldségek, levelek megrágcsálva, és még sorolhatnánk, hogy hogyan teszik tönkre ezek a puhatestűek a növényeket.
Összegyűjtöttünk néhány tippet, hogyan lehet hatékony a csiga elleni védekezés házilag. A csigák bizonyos növényeket kerülnek, egyeseket pedig nagyon kedvelnek. Habár meglepő lehet, de mindkét csoportból bevethetünk növényeket a csigák távol tartására, azonban nem minden puhatestű káros a kertben. Közel 26 házatlan csigafaj közül is csupán tíz okoz kárt, a legtöbb házas csiga pedig nem fogja megdézsmálni a növényeinket, hanem leginkább is sérült növényi hajtásokkal, és rothadó zöldségekkel és gyümölcsökkel táplálkozik – hívja fel az agroinform.hu a figyelmet. Ahogy írják, nem árt, ha nem lakoltatjuk ki az összes éticsigát a kertből. Különösen azért, mert nemcsak a korhadó szerves anyagokat és növényi maradványokat pusztítja el, de más csigák tojásait is elfogyasztja.
A meztelencsigák némelyike igen hasznos lehet, hiszen a madarak eledeleként fontos tagjai a táplálékláncnak.
Természetes módszerek
Azonban sajnos vannak olyan meztelencsigák, amelyek nagy károkat képesek okozni. Minden lágyszárú növényben kárt tesznek, így szeretik a palántákat is, de tulajdonképpen semmi sincs tőlük biztonságban, így kárt tesznek a friss eperben, a salátában, de a paprikát, a retket, a káposztát, a tökféléket és az uborkát sem kímélik, de még a fűszernövényeink sincsenek tőlük biztonságban. Ráadásul még a dísznövények között is találnak kedvükre valót, mint amilyen például a büdöske, a dália, vagy az árvácska. Amit pedig imádnak, abból a legtöbb kertben nagyon is sok van, és ez nem más, mint a pitypang.
Egyes növényekkel viszont el lehet riasztani a csigákat a portál szerint, ilyen például:
- fokhagyma
- tárkony
- kakukkfű
- borsmenta
- rozmaringkivonat
Tanácsolják, ha ezek illóolaját a sérülékeny növények köré permetezzük, megakadályozhatjuk vagy lelassíthatjuk a csigák táplálkozását, de a kávézacc is riasztja a puhatestűeket. És ha már a tippeknél tartunk, megosztottak még néhányat, amelyeket érdemes lehet bevetni a csiga ellen házilag:
- a rendszeres fűnyírás sokat segíthet, így jóval kevesebb lesz a csigákat csalogató pitypangból a kertben
- alakítsuk ki a konyhakertünket napos, száraz területen, ez a növények számára hasznos lesz, a csigáknak pedig kevésbé vonzó
- a magaságyás is megoldást jelenthet, mert az a csigák ellensége
- húzzunk fel kesztyűt, és gyűjtsük össze a csigákat, ez az egyik leghatásosabb módszer
- a meztelencsiga szereti a sör illatát, ezért érdemes lehet egy félpohárnyit kitenni a kertbe, s mivel nem úsznak jól, egy korty számukra végzetes lehet
Nincs meg a sofőr, aki tegnap éjjel a Nyírpazonynál történt baleset után meglépett a helyszínről (képgalériával)
Bűnügyek nappal, csillagközi kalandok éjjel – egy szabolcsi nyomozó, aki a rendőrségtől a Zsoldos- Péter-díjig
Parádés hangulat a Fradi ellen, mutatjuk szurkolói galériánkat és az edzői értékeléseket (fotók, videók)