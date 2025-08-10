augusztus 10., vasárnap

Kárt is okoznak

1 órája

Úgy meztelenkednek a kertedben, hogy észre se veszed! Ez igazi kihívás vármegyénkben is!

Hatalmas károkat is okoznak a kertekben, ezért érdemes védekezni ellenük. A meztelencsiga sokféle növényt, zöldséget is tönkre tehet.

Sötétben a kertben meztelencsigára is lehet lépni

Fotó: Shutterstock

Nagyon kellemetlen, amikor a hónapok óta gondozott növényeket egyik reggel megrágva, megdézsmálva találjuk. A meztelencsiga a terméseket is tönkreteszi tavasztól őszig, de vannak olyan növények, amelyeket kifejezetten elkerül. 

meztelencsiga, védekezés
A meztelencsiga ellen érdemes védekezni
Fotó: Shutterstock

Meztelencsiga elleni védekezés

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kertjeiben is sok kellemetlenséget okoznak a csigák. Minden csupa csiganyál, a várva várt zöldségek, levelek megrágcsálva, és még sorolhatnánk, hogy hogyan teszik tönkre ezek a puhatestűek a növényeket. 

Összegyűjtöttünk néhány tippet, hogyan lehet hatékony a csiga elleni védekezés házilag. A csigák bizonyos növényeket kerülnek, egyeseket pedig nagyon kedvelnek. Habár meglepő lehet, de mindkét csoportból bevethetünk növényeket a csigák távol tartására, azonban nem minden puhatestű káros a kertben. Közel 26 házatlan csigafaj közül is csupán tíz okoz kárt, a legtöbb házas csiga pedig nem fogja megdézsmálni a növényeinket, hanem leginkább is sérült növényi hajtásokkal, és rothadó zöldségekkel és gyümölcsökkel táplálkozik – hívja fel az agroinform.hu a figyelmet. Ahogy írják, nem árt, ha nem lakoltatjuk ki az összes éticsigát a kertből. Különösen azért, mert nemcsak a korhadó szerves anyagokat és növényi maradványokat pusztítja el, de más csigák tojásait is elfogyasztja. 

A meztelencsigák némelyike  igen hasznos lehet, hiszen a madarak eledeleként fontos tagjai a táplálékláncnak.

Természetes módszerek

Azonban sajnos vannak olyan meztelencsigák, amelyek nagy károkat képesek okozni. Minden lágyszárú növényben kárt tesznek, így szeretik a palántákat is, de tulajdonképpen semmi sincs tőlük biztonságban, így kárt tesznek a friss eperben, a salátában, de a paprikát, a retket, a káposztát, a tökféléket és az uborkát sem kímélik, de még a fűszernövényeink sincsenek tőlük biztonságban. Ráadásul még a dísznövények között is találnak kedvükre valót, mint amilyen például a büdöske, a dália, vagy az árvácska. Amit pedig imádnak, abból a legtöbb kertben nagyon is sok van, és ez nem más, mint a pitypang.

Egyes növényekkel viszont el lehet riasztani a csigákat a portál szerint, ilyen például:

  • fokhagyma
  • tárkony
  • kakukkfű
  • borsmenta
  • rozmaringkivonat

Tanácsolják, ha ezek illóolaját a sérülékeny növények köré permetezzük, megakadályozhatjuk vagy lelassíthatjuk a csigák táplálkozását, de a kávézacc is riasztja a puhatestűeket. És ha már a tippeknél tartunk, megosztottak még néhányat, amelyeket érdemes lehet bevetni a csiga ellen házilag:

  • a rendszeres fűnyírás sokat segíthet, így jóval kevesebb lesz a csigákat csalogató pitypangból a kertben
  • alakítsuk ki a konyhakertünket napos, száraz területen, ez a növények számára hasznos lesz, a csigáknak pedig kevésbé vonzó
  • a magaságyás is megoldást jelenthet, mert az a csigák ellensége
  • húzzunk fel kesztyűt, és gyűjtsük össze a csigákat, ez az egyik leghatásosabb módszer
  • a meztelencsiga szereti a sör illatát, ezért érdemes lehet egy félpohárnyit kitenni a kertbe, s mivel nem úsznak jól, egy korty számukra végzetes lehet

 

 

