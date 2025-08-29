augusztus 29., péntek

Tiszakerecseny

4 órája

Maxi öröm a minibölcsőde Tiszakerecsenyben (fotókkal)

Címkék#minibölcsőde#Barabás#Tiszakerecseny#Lónya

Minibölcsődét adtak át Tiszakerecsenyben.

Szon.hu
Maxi öröm a minibölcsőde Tiszakerecsenyben (fotókkal)

Minibölcsődét adtak át Tiszakerecsenyben

Fotó: Bodnárné Varga Éva

Nyolc férőhelyes, egy foglalkozószobás minibölcsődét adtak át Tiszakerecsenyben pénteken. Az ünnepélyes átadón megjelentek a szomszédos települések, Mátyus, Lónya és Barabás polgármesterei is.

Maxi öröm a minibölcsőde Tiszakerecsenyben

Fotók: Bodnárné Varga Éva 

