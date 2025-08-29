Tiszakerecseny
4 órája
Maxi öröm a minibölcsőde Tiszakerecsenyben (fotókkal)
Minibölcsődét adtak át Tiszakerecsenyben.
Minibölcsődét adtak át Tiszakerecsenyben
Fotó: Bodnárné Varga Éva
Nyolc férőhelyes, egy foglalkozószobás minibölcsődét adtak át Tiszakerecsenyben pénteken. Az ünnepélyes átadón megjelentek a szomszédos települések, Mátyus, Lónya és Barabás polgármesterei is.
Maxi öröm a minibölcsőde TiszakerecsenybenFotók: Bodnárné Varga Éva
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Óvatosan közlekedjenek!
10 órája
Nem vészmadárkodunk, de aki az M3-asra fellép, jobb, ha tudja...
Ezt ne hagyja ki!VIDOR Fesztivál
8 órája
Fenyő-ünnep augusztusban: több ezren csavarták fel a szőnyeget a nyíregyházi Kossuth téren. Te is ott voltál? (fotók, videók)
Ezt ne hagyja ki!Nyíregyháza
6 órája
Fájdalmas, ami a belvárosban történt! A VIDOR Fesztiválról indult haza, de nem hitte volna, hogy így végződik az este
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre