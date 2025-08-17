augusztus 17., vasárnap

Nyíregyháza

1 órája

Mit művelt a hófehér BMW-s? A nyíregyházi mentő sem hitte el, amit látott!

Címkék#bmw#kálvária#sofőr

Még a mentő is rávillogott a nyíregyházi BMW-sre, hogy vegye észre magát.

Nagy Zoltán
Mit művelt a hófehér BMW-s? A nyíregyházi mentő sem hitte el, amit látott!

Forrás: illusztráció / getty images

A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg kálváriáját egy Passatot vezető férfi.

Sziasztok! Kedves hófehér BMW iX, A***** rendszámú autó sofőrje — legközelebb, kérlek, ne úgy próbálj sávot váltani, hogy közben bekapcsolod az indexet, de a holtteret már nem nézed, és rám húzod az autót! Ráadásul ezt kétszer is megtetted egymás után, úgy, hogy még a mentő is rád villogott, hogy vedd már észre, mit csinálsz.

Ha nem figyelek, elég nagy baj lehetett volna belőle.

Üdv: a passatos.

A kommentelők közül azonban sokan nem értik, mi értelme van az ilyen jellegű posztoknak.

De aki itt üzenget, az mégis mit vár?! Megjelenik majd a sofőr, és sűrű bocsánatkérések közepette meghív egy csokira, hogy kompenzálja az okozott kellemetlenségeket?! – vetette fel a kérdést egy hölgy.

 

