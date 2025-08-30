augusztus 30., szombat

Helyszíni riport

35 perce

Családapa halt meg a Simai úti balesetben szombaton

Címkék#Nyíregyháza#motoros#Simai utca#tragédia#baleset

Hárman indultak el, már csak ketten érnek haza. Motoros balesetben halt meg egy férfi Nyíregyházán szombaton.

Munkatársunktól

Egy 54 éves férfi vesztette életét abban a balesetben, amely ma délelőtt történt Nyíregyházán, a Simai úton. A férfi motorkerékpárjával letért az útról, feltehetően nem tudta követni a kanyar ívét, majd az árokba csapódott és felborult.

Motoros balesetben halt meg egy férfi Nyíregyházán szombaton
Motoros baleset történt Nyíregyházán szombaton Fotók: Bordás Béla/ Lengyel Nóra 

Motoros baleset: már nem lehetett megmenteni a férfi életét

– A helyszínen bajtársaink egy 50 év körüli férfi halálának tényét állapították meg 

– közölte megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat. A mentők azonnal a Simai úti helyszínen voltak, de a férfi életét már nem lehetett megmenti. 

– Lesodródott az útról egy motorkerékpár Nyíregyházán, a Simai úton. A jármű kidöntött két jelzőtáblát majd árokba csapódott – tudtuk meg a vármegyei katasztrófavédelemtől.

Stábunk a helyszínen tájékozódott a baleset körülményeiről, szörnyű látvány fogadta az arra járókat. A baleset helyszínelésének idején félpályán haladt a forgalom az érintett szakaszon, de sokan látták, ahogyan az összetört motor az árokban fekszik. Döbbenetes érzést él át az ember egy tragédia helyszínén, nagyon nehéz a léleknek elviselnie, hogy egy emberi élet percek töredékén múlhat. Az első pillanatokban mindenki csak találgatja, hogy mi történhetett. Később a szakértői vizsgálat állapítja meg a baleseti okokat. 

Síró férfiak az út szélén 

Csend, döbbenet, és könnybe lábadt szemű férfiak – szó szerint megállt az élet ma délelőtt Nyíregyházán a Simai utca egyik kanyarjában, a tragédia mély csendjét csak a rendőrségi drón zúgása törte meg. Három motoros indult útnak, s ebből már csak ketten térhetnek haza, az ők arcukon hihetetlen fájdalom látszott. Valószínűleg ott, akkor még fel sem fogták, hogy a legjobb barátjuk, már soha nem ül motorra és indul el velük egy kis baráti gurulásra, ahogy tették ezt évtizedeken keresztül. 

Tragédia a Simai úton

Fotók: Bordás Béla

Összetört motor a kanyarban 

Egy Mátészalka melletti településről érkeztek meg a Simai útra a tragédia hírétől teljesen lesújtva az elhunyt két barátjának családtagjai, akik egy hosszú, mély könnyáztatta ölelés után együtt mentek a kanyarban fekvő összetört motorhoz. Az egyik barát lánya szomorúan mondta el, hogy az elhunyt férfi rutinos motorosnak számított, senki nem érti,hogyan történhetett meg a tragédia.

– A szokásos motorozásra indultak, egymás után gurultak az aszfalton. Nem szoktak száguldozni, hiszen nekik nem erről szól a motorozás... 

– hallottuk tőlük. Állítólag ahogyan haladtak egymás mögött sorban, a balesetet szenvedett férfi egy kicsit lemaradt, majd a többiek már csak azt vették észre, hogy az árokba borult. A kiérkező mentők mindent megtettek, de a férfi életét már nem lehetet megmenteni, felesége és kisgyermeke már hiába várja haza őt, a szeretett férjet és édesapát.

Tragédia a Simai úton

Fotók: Bordás Béla

Sajnos nem ez az egyetlen halálos motoros baleset a közelmúltból. Mint arról korábban beszámoltunk, a közelmúltban Piricsén is halálos motorbaleset történt. Mint arról beszámoltunk, szombat délután egy 42 éves férfi vesztette életét. 

Eddig nem látott képek a szörnyű piricsei motorbalesetről

Fotók: Sipeki Péter

 


 

