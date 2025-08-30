Családapa halt meg a Simai úti balesetben szombaton

Egy 54 éves férfi vesztette életét abban a balesetben, amely ma délelőtt történt Nyíregyházán, a Simai úton. A férfi motorkerékpárjával letért az útról, feltehetően nem tudta követni a kanyar ívét, majd az árokba csapódott és felborult.

Motoros baleset történt Nyíregyházán szombaton Fotók: Bordás Béla/ Lengyel Nóra

Motoros baleset: már nem lehetett megmenteni a férfi életét

– A helyszínen bajtársaink egy 50 év körüli férfi halálának tényét állapították meg

– közölte megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat. A mentők azonnal a Simai úti helyszínen voltak, de a férfi életét már nem lehetett megmenti.

– Lesodródott az útról egy motorkerékpár Nyíregyházán, a Simai úton. A jármű kidöntött két jelzőtáblát majd árokba csapódott – tudtuk meg a vármegyei katasztrófavédelemtől.

Stábunk a helyszínen tájékozódott a baleset körülményeiről, szörnyű látvány fogadta az arra járókat. A baleset helyszínelésének idején félpályán haladt a forgalom az érintett szakaszon, de sokan látták, ahogyan az összetört motor az árokban fekszik. Döbbenetes érzést él át az ember egy tragédia helyszínén, nagyon nehéz a léleknek elviselnie, hogy egy emberi élet percek töredékén múlhat. Az első pillanatokban mindenki csak találgatja, hogy mi történhetett. Később a szakértői vizsgálat állapítja meg a baleseti okokat.

Síró férfiak az út szélén

Csend, döbbenet, és könnybe lábadt szemű férfiak – szó szerint megállt az élet ma délelőtt Nyíregyházán a Simai utca egyik kanyarjában, a tragédia mély csendjét csak a rendőrségi drón zúgása törte meg. Három motoros indult útnak, s ebből már csak ketten térhetnek haza, az ők arcukon hihetetlen fájdalom látszott. Valószínűleg ott, akkor még fel sem fogták, hogy a legjobb barátjuk, már soha nem ül motorra és indul el velük egy kis baráti gurulásra, ahogy tették ezt évtizedeken keresztül.