Eddig nem látott megrázó képek a Simai úti motoros balesetről (fotók)

Amint arról tegnap beszámoltunk, egy 54 éves férfi vesztette életét Nyíregyházán, a férfi motorral közlekedett a Simai úton, amikor megtörtént a tragédia.

Motoros baleset Nyíregyházán Fotók: Bordás Béla, Lengyel Nóra

Motoros baleset történt Nyíregyházán, egy férfi életét már nem lehetett megmenteni

Szívszorító érzést él át az ember egy tragédia helyszínén, nagyon nehéz a léleknek elviselnie, hogy egy emberi élet percek töredékén múlhat, írtuk helyszíni beszámolónkban, ugyanis az elhunyt férfi motoros barátai a helyszínen sírtak, nem voltak képesek felfogni a veszteséget, hogy jóbarátjuk elhunyt a balesetben. Az egyikük lánya elmondta:

A szokásos motorozásra indultak, egymás után gurultak az aszfalton. Nem szoktak száguldozni, hiszen nekik nem erről szól a motorozás..

A helyszíni információk szerint, ahogyan haladtak egymás mögött sorban, a balesetet szenvedett férfi egy kicsit lemaradt, majd a többiek már csak azt vették észre, hogy az árokba borult. A kiérkező mentők mindent megtettek, de a férfi életét már nem lehetett megmenteni, felesége és kisgyermeke már hiába várja haza őt, a szeretett férjet és édesapát.