Eddig nem látott megrázó képek a Simai úti motoros balesetről (fotók)
Egy családapa vesztette életét a szombati balesetben. Három barát indult útnak motorozni, a szerencsétlenség helyszínén nagy volt a fájdalom.
Amint arról tegnap beszámoltunk, egy 54 éves férfi vesztette életét Nyíregyházán, a férfi motorral közlekedett a Simai úton, amikor megtörtént a tragédia.
Szívszorító érzést él át az ember egy tragédia helyszínén, nagyon nehéz a léleknek elviselnie, hogy egy emberi élet percek töredékén múlhat, írtuk helyszíni beszámolónkban, ugyanis az elhunyt férfi motoros barátai a helyszínen sírtak, nem voltak képesek felfogni a veszteséget, hogy jóbarátjuk elhunyt a balesetben. Az egyikük lánya elmondta:
A szokásos motorozásra indultak, egymás után gurultak az aszfalton. Nem szoktak száguldozni, hiszen nekik nem erről szól a motorozás..
A helyszíni információk szerint, ahogyan haladtak egymás mögött sorban, a balesetet szenvedett férfi egy kicsit lemaradt, majd a többiek már csak azt vették észre, hogy az árokba borult. A kiérkező mentők mindent megtettek, de a férfi életét már nem lehetett megmenteni, felesége és kisgyermeke már hiába várja haza őt, a szeretett férjet és édesapát.
Eddig nem látott fotók a Simai úti halálos motoros balesetről!Fotók: Bordás Béla, Lengyel Nóra
Tragédia a Simai útonFotók: Bordás Béla
A Tények információi szerint a motoros valószínűleg rosszul lett, neki ütközött egy terelőoszlopnak is, amitől lerepült a sisak a fejéről, a nyaka is eltört, hallható a riportban.
