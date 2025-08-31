augusztus 31., vasárnap

Tragédia

1 órája

Eddig nem látott megrázó képek a Simai úti motoros balesetről (fotók)

Egy családapa vesztette életét a szombati balesetben. Három barát indult útnak motorozni, a szerencsétlenség helyszínén nagy volt a fájdalom.

Szon.hu

Amint arról tegnap beszámoltunk, egy 54 éves férfi vesztette életét Nyíregyházán, a férfi motorral közlekedett a Simai úton, amikor megtörtént a tragédia. 

Motoros baleset történt Nyíregyházán, egy férfi életét már nem lehetett megmenteni
Motoros baleset Nyíregyházán Fotók: Bordás Béla, Lengyel Nóra 

Motoros baleset történt Nyíregyházán, egy férfi életét már nem lehetett megmenteni

Szívszorító érzést él át az ember egy tragédia helyszínén, nagyon nehéz a léleknek elviselnie, hogy egy emberi élet percek töredékén múlhat, írtuk helyszíni beszámolónkban, ugyanis az elhunyt férfi motoros barátai a helyszínen sírtak, nem voltak képesek felfogni a veszteséget, hogy jóbarátjuk elhunyt a balesetben. Az egyikük lánya elmondta: 

A szokásos motorozásra indultak, egymás után gurultak az aszfalton. Nem szoktak száguldozni, hiszen nekik nem erről szól a motorozás..

A helyszíni információk szerint, ahogyan haladtak egymás mögött sorban, a balesetet szenvedett férfi egy kicsit lemaradt, majd a többiek már csak azt vették észre, hogy az árokba borult. A kiérkező mentők mindent megtettek, de a férfi életét már nem lehetett megmenteni, felesége és kisgyermeke már hiába várja haza őt, a szeretett férjet és édesapát.

Eddig nem látott fotók a Simai úti halálos motoros balesetről!

Fotók: Bordás Béla, Lengyel Nóra

Tragédia a Simai úton

Fotók: Bordás Béla

A Tények információi szerint a motoros valószínűleg rosszul lett, neki ütközött egy terelőoszlopnak is, amitől lerepült a sisak a fejéről, a nyaka is eltört, hallható a riportban. 

